عدن الغد

وكيل أول بتعز يتفقد أوضاع المصابين بحمى الضنك في عدد من مستشفيات المحافظة

Photo of عدن الغد عدن الغد منذ 5 دقائق
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وكيل أول بتعز يتفقد أوضاع المصابين بحمى الضنك في عدد من مستشفيات المحافظة

قام وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي ، اليوم، بزيارة تفقدية لعدد من المستشفيات والمراكز الصحية بالمحافظة، والاطلاع على أوضاع الحالات المصابة بوباء حمى الضنك فيها.
وطاف الوكيل أول محافظة تعز، على أقسام تلك المستشفيات والمراكز الصحية، لمعرفة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، عن كثب.. موجهاً إدارات تلك المرافق الصحية بتوفير العناية والعلاجات اللازمة لهم والرفع بأية عوائق أن وجدت ليتم وضع المعالجات والحلول العاجلة لها.
وأستمع الدكتور المخلافي من إدارة هيئة المستشفى الجمهوري العام، للجهود المبذولة والإجراءات المتخذة في سبيل تقديم كافة العلاجات والفحوصات والأدوية للحالات المصابة بوباء حمى الضنك، التي نقلت للمستشفى.
واشاد ، بجهود إدارة المستشفيات والمراكز الصحية بتعز، وبكوادرها الطبية والفنية ، وكافة الجهات التي اسهمت في مواجهة الوباء والقضاء على اسبابه ومنها مؤسسة شراكة.
رافق وكيل أول محافظة تعز، عبد الكريم شيبان عضو مجلس النواب، ومدير عام هيئة المستشفى الجمهوري ونائبه وعدد من المسؤولين في المكاتب الخدمية بالمحافظة.

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