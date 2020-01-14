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وكيل أول حضرموت يتفقد سير العمل في مركز النور للمكفوفين بالمكلا

14 يناير، 2020
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وكيل أول حضرموت يتفقد سير العمل في مركز النور للمكفوفين بالمكلا

 
تفقد وكيل أول محافظة حضرموت عمرو بن حبريش العليي ، اليوم ، سير العمل في مركز النور للمكفوفين وتدريب المعاقين بالمكلا وما يقدمه من خدمات تعليمية.
وطاف بن حبريش ومعه المدير العام لمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت أوسان باحسين وعدد من المسؤولين في المكتب بالصفوف الدراسية وقاعات الحاسوب والأنشطة ومعامل المختبرات بالمركز..متعرفًا من مدير المركز سعيد باثقيلة على الأنشطة المعتملة والخدمات المختلفة التي يقدمها المركز في رعاية وتوفير التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة..معبراً عن ارتياحه البالغ للدور يقوم به مركز النور للمكفوفين وتدريب المعاقين ورسالته التربوية والتعليمية النبيلة.
وأعرب عن شكره وتقديره للكوادر العاملة في المركز والمدرسة وكافة المعلمين والمعلمات وحرصهم الكبير على استمرارية الرسالة التربوية والتعليمية للمركز وتقديم خدمة التعليم لطلاب وطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة..مؤكداً استعداد السلطة المحلية بالمحافظة دعم الجهود التطويرية للمركز.

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