وكيل أول حضرموت يشدد على تفعيل دور غرفة الأرصاد والإنذار المبكر

شدد وكيل أول حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش العليي، على ضرورة تفعيل غرفة الأرصاد الجوية والإنذار المبكر بديوان المحافظة وتمكينها من القيام بدورها في متابعة ورصد تنبؤات الأحوال الجوية وإصدار البلاغات التوعوية والتحذيرية.

وأشار خلال اطلاعه بالمكلا اليوم على نشاط الغرفة وأداء العاملين فيها إلى أن هذه الأنشطة تسهم في جعل المجتمع والجهات المختصة على استشعار مسبق للمخاطر المحتملة للكوارث الطبيعية.

ودعا وكيل أول حضرموت وسائل الإعلام المحلية المختلفة إلى التعاون المستمر في نشر البلاغات والتحذيرات الصادرة عن الغرفة حول الظواهر المناخية والأحوال الجوية بما يسهم توعية المجتمع وتعاطيه مع المتغيرات الجوية وتنبؤاتها لتجنب مخاطرها.