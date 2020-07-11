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وكيل أول محافظة الضالع يدشن حملة التحصين الواسعة ضد مرض الدفتريا (الخناق)

11 يوليو، 2020
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وكيل أول محافظة الضالع يدشن حملة التحصين الواسعة ضد مرض الدفتريا (الخناق)

دشن وكيل أول محافظة الضالع الاستاذ نبيل العفيف ومعه نائب مدير عام  مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور محسن البهلي   حملة  التحصين الواسعة الوقائية ضد مرض الدفتريا (الخناق ) التى  ينفذها مكتب الصحة العامة والسكان. من الفترة 11 إلى 16 يوليو 2020م في مديريات المحافظة وتستهدف الحملة من عمر  6 أسابيع وحتى سن 15 عاما وتستهدف الحملة 286800الف طفل وطفله في عموم مديريات المحافظة ويعمل فيها 996 عامل وعامله يقومون بحملة التحصين ويشرف عليهم 103مشرف فريق على مستوى مديريات وعزل وقرى المحافظة.
وفي التدشين دعا العفيف الطواقم الطبية الثابتة والمتحركة على العمل بجهد لإنجاح الحملة بالوقت المحدد..  داعيًا المواطنين إلى إنجاح الحملة والتعاون مع الفرق المنتشرة في عموم مديريات المحافظة..
وأكد العفيف على أهمية تدشين هذه الحملة للوقاية ضد مرض الدفتريا الخناق، ودورها في حماية الطفولة من أكبر المخاطر التي تتهددها في انتشار عدد من الأمراض والأوبئة داعيًا الآباء والآمهات وأولياء الأمور إلى تطعيم أطفالهم والتعاون مع الفرق الصحية العاملة لإنجاح الحملة من أجل العمل على وقاية الأطفال من الامراض القاتلة.
وعبر الوكيل عن شكره لقيادة مكتب الصحة العامة والسكان على جهودها كبيرة في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين رغم الظروف الصعبة التى تعيشها الضالع.
ودعا الدكتور محسن البهلي جميع المواطنين في جميع المديريات المستهدفة التعاون مع الفرق العاملة  بالإسهام الفاعل في إنجاح الحملة والدفع بتطعيم أطفالهم لوقايتهم من مرض الدفتيريا.. وشدد على ضرورة التعاون في هذا المجال الوطني على تقديم كافة التسهيلات الممكنة لإنجاح الحملة وتسهيل عمل الفرق الصحية في مختلف المديريات بالمحافظة.
حضر التدشين وكيل المحافظة لشؤون الصحة الدكتور اياد صالح عبدالله، وعضو الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي محمود طالب، ومدير عام الشؤون المالية رياض البيدحي، ومشرف الحملة عبد الحافظ الدرويش وعدد من الجهات المعنية بمكتب الصحة بالمحافظة والمديريات.
*من محمد ناصر الشعيبي

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