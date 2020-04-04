وكيل أول محافظة الضالع يدشن حملة الرش لتطهير أحياء وشوارع المدينة .

برعاية اللواء الركن علي مقبل صالح محافظ محافظة الضالع دشن وكيل أول محافظة الضالع رئيس لجنة الطوارئ بالمحافظة الاستاذ نبيل العفيف ومعه العميد عبدالله مهدي سعيد رئيس المجلس الانتقالي بالمحافظة وحضور الاستاذ عبداللة البيدحي مدير مكتب المالية بالمحافظة والمهندس فريد السنمي مدير الاشغال العامة والدكتور وليد قحطان مدير مكتب المحافظ وكيل محافظة الضالع لشؤون الشباب والدكتور محسن محمد رضوان نائب مدير مكتب الصحة العامة والسكان وعدد من مدراء مكاتب السلطة المحلية بالمحافظة حملة الرش لغرض تطهير الأماكن العامة والاحياء وشوارع مدينة الضالع بعاصمة المحافظة .

وفي تصريح خاص أدلى به وكيل المحافظة العفيف أن الهدف حملة الرش هو وضع حدا من الوقاية والإجراءات الاحترازية من اجل التخفيف من التلوث البيئي الناتج عن تراكم القمامة ومياه الصرف الصحي من جهة وفيروس كورونا من جهة أخرى ، واضاف أن الحملة تبدأ في الأسواق العامة وأماكن التجمعات ثم المرحلة الثانية تبدأ في عملية رش الشوارع والاحياء الداخلية للمدينة ، يذكر أن مدينة الضالع تعاني من انتشار الأوبئة بسبب عدم وجود مقلب عام ومركزي للمحافظة بسبب إغلاق المقلب القديم من قبل ملاك الارض وعدم توفر مقلب جديد الأمر الذي تسعى قيادة السلطة المحلية بالمحافظة جاهدة لإيجاد حل لهذا المشكلة التي تأتي في ظل ظهور جائحة كورونا .

هذا وقد أكد العفيف أن هذا الحملة تأتي ضمن الجهود المبذولة من قبل لجنة الطوارئ لمكافحة فيروس كورونا الذي نسأل اللة أن يجنب بلادنا انتشار هذا الفيروس وأشار العفيف أن الإمكانيات ضئيلة جدا ومحدودة .

وطالب الوكيل المواطنين بالالتزام بالارشادات الصحية والتعليمات التي تجنبنا وتجنب البلاد انتشار هذا الوباء الخبيث ، كما قدم الشكر والتقدير للدكتور محمد عبداللة الدبش مدير مكتب الصحة والعاملين في القطاع الصحي والمتطوعين على الجهود التي يبذلونها للوقاية ومكافحة جائحة كورونا في محافظة الضالع .