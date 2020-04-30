وكيل أول محافظة تعز يزور محطة كهرباء عصيفرة



قام وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي يوم امس الاربعاء، ومعه مدير عام مؤسسة الكهرباء المهندس عارف عبدالحميد بزيارة لمحطة كهرباء عصيفرة، للاطلاع على امكانية تشغيل المحطة لإنارة المدينة.

وخلال الزيارة اكد وكيل اول المحافظة على أنه وبناء على توجيهات محافظ المحافظة نبيل شمسان للاطلاع على الوضع العام للمحطة وامكانية تشغيلها أو الاستفادة من المولدات الموجودة فيها لإنارة المدينة، كأول خطوة لإعادة الكهرباء العمومية، للتخفيف من معاناة المواطنين .

كما اطلع المخلافي على الاضرار التي لحقت بالمحطة جراء القصف المتواصل عليها من قبل الميليشيا الحوثية، معتبرا المحطة مكسب وطني يجب الحفاظ علية والعمل على صيانتها بشكل دوري .

واشار المخلافي الى توجه السلطة المحلية، باعادة تشغيل محطة كهرباء عصيفرة ورصد تكاليف اصلاح الشبكة الداخلية وصيانة المحطة الرئيسية والمولدات الملحقة والرفع بها للحكومة وللجهات المانحة باصلاحها وسرعة تشغيلها.

عقب ذلك قام وكيل أول المحافظة بتفقد عبارات السيول في عدد من المناطق في المدينة، ووجه الجهات ذات العلاقة بسرعة رفع المخلفات من عبارات السيول ومنع رمي مخلفات البناء في العبارات ومراقبة وضبط المخالفين .

رافق وكيل أول خلال الزيارة عبدالحكيم شرف مستشار المحافظة ومدير عام شؤون المغتربين نشوان نعمان.

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