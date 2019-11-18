وكيل أول محافظة تعز يعلن حالة الإستنفار القصوى لمواجهة حمى الضنك



ضمن المتابعة المستمرة لعملية مكافحة وباء حمى الضنك وعلاج الحالات المصابة أولاً بأول واصل وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي اليوم ، زياراته التفقدية لعدد من المستشفيات والمراكز الصحية في المحافظة برفقة مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالرحيم السامعي.

وأطلع خلال الزيارة على مستوى تقديم الخدمات والرعاية الصحية، للمرضى وفي المقدمة الحالات المصابة بحمى الضنك، في مركز مستشفى 22 مايو في بير باشا وعدد من المراكز والمرافق الصحية.

وشدد وكيل أول محافظة تعز، على ضرورة توفير العناية والعلاجات اللازمة للمرضى والرفع بأية معوقات تواجه مهام المراكز الطبية ليتم وضع المعالجات والحلول العاجلة لها .

ووجه المخلافي، مكتب الصحة بتشكيل لجنة متخصصه من كوادر طبية والاستعانة بأساتذة كلية الطب بجامعة تعز لترشيح اكاديمين متخصصين بتشخيص الوباء الفيروسي الذي انتشر داخل المدينة وبعض المديريات وفحصه عبر المختبر المركزي وبعض المختبرات ذات الجودة العالية، أو إرسال عينات منه الى خارج الوطن للفحص والتأكد من نوعية الفيروس وكيفية انتقاله، وإعلان نتائج التشخيص من أجل تبديد التكهنات وإزالة المخاوف عن كواهل المواطنين .