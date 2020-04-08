وكيل أول وزارة الداخلية يلتقي مدير عام شرطة محافظة عمران

التقى وكيل أول وزارة الداخلية اللواء محمد سالم بن عبود الشريف اليوم, بمدير عام شرطة محافظة عمران العميد أحمد مرشد.

وخلال اللقاء اطلع وكيل أول وزارة الداخلية على الجهود التي تبذلها الوحدات الأمنية التابعة لشرطة محافظة عمران في جبهتي صرواح ونهم في دعم وإسناد أبطال القوات المسلحة، في المعركة المصيرية مع الانقلابيين الحوثيين.

وناقش اللواء الشريف الاحتياجات الضرورية لشرطة عمران وإمكانية دعمها، للقيام بمهامها في تأمين مناطق المحافظة بعد تحريرها من الانقلابيين.

وأشاد اللواء بن عبود بالجاهزية القتالية والقدرات الأمنية العالية التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية التابعة للمحافظة, وشجاعتهم وبسالتهم في ميادين الشرف والبطولة.

من جانبه عبر العميد مرشد عن شكره للواء الشريف على اهتمامه ومتابعته المستمرة، وإشرافه المباشر على بناء الأجهزة الأمنية وتطويرها للقيام بعملها على أكمل وجه.