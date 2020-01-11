وكيل ابين يزور كهرباء لودر

قام الاستاذ عبدالعزيز الحمزة وكيل محافظة ابين صباح اليوم السبت بزيارة تفقدية لادارة كهرباء المنطقة الوسطى للاطلاع على التجهيزات الجارية لادخال العشرة ميجا للخدمة..

والتقى الاخ الوكيل بنائب مدير الكهرباء فهيم علي احمد وادارة الكهرباء .

وعند وصول الاخ الوكيل للمحطة اطلع على عمل المهندسين الذين يعملون لاستكمال ربط العشرة ميجا والذين اكدوا بقرب دخولها للخدمة خلال ايام قليلة.

كما استمع الوكيل الحمزة من ادارة الكهرباء لهموم ومعاناة الادارة ووعد بمتابعة ماتحتاجه الادارة وفق ماهو متاح..

شاكراً في نهاية زيارته الادارة والمهندسين لمايبذلونه في سبيل تحسين الاداء.



