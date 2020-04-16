وكيل الضالع لشؤون الدفاع والأمن يزور جبهات القتال في مريس ويلتقي قادة الوحدات العسكرية

الضالع(المندب نيوز)خاص

قام العميد نصر التهامي وكيل محافظة الضالع لشؤون الدفاع والأمن ، بزيارة تفقديه لجبهة مريس شمال مديرية قعطبة لتفقد جبهات القتال والمواقع العسكرية لأبطال القوات المشتركة والمقاومة الحنوبية والحزام الامني وألوية الصاعقة.

وأثناء الزيارة نقل الوكيل التهامي تحيات وتقدير اللواء الركن علي مقبل صالح محافظ محافظة الضالع قائد محور الضالع _ قائد اللواء 33مدرع وتحيات العميد عبدالله مهدي رئيس العمليات المشتركة رئيس المجلس الانتقالي في محافظة الضالع الى كل القيادات العسكرية وقادة المواقع وجبهات القتال وكل الأبطال المرابطين في مواقع الشرف والبطولة .

واطلع الوكيل التهامي ، على سير العمليات العسكرية والمعارك البطولية التي يخوضها الأبطال المقاتلون المرابطون والصامدون في مختلف مواقع وجبهات القتال في مريس.

وأشاد الوكيل التهامي ، بمواقف الأبطال المقاتلون ودورهم البطولي في تحقيق الإنتصارات المستمرة والعظيمة التي حققوها في التصدي لميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران ، وكسر شوكتهم وتكبيدهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وأكد الوكيل التهامي، خلال لقائه بقادة الوحدات العسكريه في مريس وقادة المواقع في جبهات القتال على ضرورة تماسك ووحدة مختلف قيادة الوحدات العسكريه في منطقة مريس ومؤازرتهم وضرورة قيام كل قائد وحدة عسكرية بتأدية كل المهام والأعمال العسكرية بالشكل المطلوب وبنيات صادقة ومخلصة للوطن وبدون أي تقاعس ، مشيرا الى أن الظروف الحالية لا تحتمل أي تقصير وتقاعس كون الجميع في مواجهة العدو الحقيقي وهو الحوثي المدعوم من ايران الذي يجب ان يتم تلقينهم دروساً قاسية لا ينسوها دون أي رحمة بهم .

رافق الوكيل في الزيارة العميد فضل أسعد سالم ، ركن استطلاع محور الضالع والمقدم الشيخ وليد الخطيب ، نائب قائد قوات الحزام الامني في محافظة الضالع والرائد زغلول ، قائد القطاع الرابع والنقيب عبود ، قائد القطاع الثالث والنقيب نصر جعوال ، قائد القطاع الخامس مريس لقوات الحزام الأمني والعقيد عبدالعزيز البجح قائد موقع جبهة باب غلق ، وعدد من الضباط وقادة المواقع وقيادات المقاومة في مريس