وكيل العاصمة عدن لشؤون الشباب يزور مقر وزارة الشباب والرياضة

زار وكيل شؤون الشباب بالعاصمة عدن عبدالرؤوف حسن زين السقاف مقر وزارة الشباب والرياضة بالعاصمة عدن التقى فيها بوكيل الوزارة الدكتور عزام خليفة.



وأشاد السقاف بالجهود التي تبذلها وزارة الشباب والرياضة في عدن ممثلة بالوزير الأستاذ نايف البكري للرفع من المستوى الرياضي وتنشيط كافة المجالات التي تهم دور الشباب والرياضة بشكل عام ، رغم الظروف التي تعيشها عدن بشكل خاص والبلد بشكل عام.



وأضاف الوكيل عبدالرؤوف أن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز سبل تعاون السلطة المحلية و الوزارة في عدن لرعاية الأنشطة الرياضية التي تمثل الواجهة الأولى للشباب.



وأكد الوكيل أن السلطة المحلية في عدن تولي قطاع الشباب والرياضة اهتمام بالغ لما لها من دور فاعل في كثير من جوانب تعني بالشباب أبرزها الفعاليات الرياضية والتدريب والتأهيل بالإضافة إلى تمكين الشباب من الحصول على حقهم بهذا الجانب.



من جانبه عبر وكيل وزارة الشباب الدكتور عزام خليفة على سعادته بهذه الزيارة التي تأتي لتعزيز التعاون المشترك وإيجاد فرص حقيقية جادة تسعى للرفع من المستوى الرياضي في ظل الإمكانيات المتواضعة والأوضاع التي تعيشها البلد.



مضيفاً أن وزارة الشباب والرياضة منذ تحرير عدن عملت على الكثير من المشاريع كان أهمها إعادة تأهيل المنشأت الرياضية أبرزها ملعب الحبيشي والصالة الرياضية وحاليا يجري ترميم بيت الشباب، كما أقامت الوزارة العديد من الأنشطة الرياضية عبر مكتبها في عدن وبالشراكة مع السلطة المحلية والعديد من الأندية الرياضية.