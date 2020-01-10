وكيل المحافظة لشؤون المرأة تدشن إصدار العدد الثالث من صحيفة صوت المرأة المهرية

دشنت وكيل المحافظة لشؤون المرأة الاستاذه خديجة باكريت اليوم إصدار العدد الثالث من صحيفة صوت المرأة المهرية بحضور مدير عام تنمية المرأة الاستاذة لبنى صالح كلشات وأسرة وأعضاء هيئة التحرير.

وتهتم الصحيفة بأبراز جميع أعمال وابداعات المرأة المهرية وإيصال صوتها ورسالتها الى المجتمع .

وأكدت الوكيلة خديجة باكريت إن الصحيفة تهتم بتثقيف الأمهات والمجتمع المهري ويتم إصدارها بصوره شهرية.

وقد احتوى العدد على الكثير من المواد المتنوعة التي تستحق القراءة.