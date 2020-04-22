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وكيل المهرة كلشات يناقش إجراءات التعقيم ضد كورونا في المنفذ الرابط بين المهرة وسقطرى

22 أبريل، 2020
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وكيل المهرة كلشات يناقش إجراءات التعقيم ضد كورونا في المنفذ الرابط بين المهرة وسقطرى

 
التقى وكيل محافظة المهرة لشؤون الشباب أ. بدر سالم كلشات -رئيس لجنة حملة الرش والتعقيم للوقاية من كورونا – بمكتبه ، اليوم، الأخوة مدير عام مديرية قشن أ. فيصل بن حازم الجدحي ورئيس هيئة المصائد السمكية بالمحافظة م. عبدالناصر عويض كلشات لمناقشة تفعيل إجراءات عملية التعقيم التي أقرتها لجنة الطوارئ بالمحافظة في المنفذ البحري الرابط بين محافظتي المهرة وسقطرى.
 
وفي اللقاء أكد الوكيل كلشات على ضرورة القيام بعمليات الرش والتعقيم لجميع القوارب المتجهة من وإلى سقطرى، التي تتخذ من شاطئ مديرية قشن منفذ بحري نظراً لقربها من الجزيرة مقارنة بغيرها من المناطق.
 
وكلف الوكيل مدير عام مديرية قشن بتولي الإشراف على متابعة إجراءات التعقيم وتفعيلها لحماية المواطنين من فيروس كورونا صيادين ومسافرين والتعاون مع فرق الرش والتعقيم وتسهيل مهمتها في إطار المديرية.
 
كما ناقش اللقاء كيفية الحد من الصيد الجائر ، وتنفيذ توجيهات محافظ المحافظة أ. محمد علي ياسر بالتعامل بحزم مع الصيادين المخالفين للقوانين وللوائح المنظمة لعملية الاصطياد .. مشددا على منع استخدام الوسائل الممنوعة كالشرطوانات وغيرها من الأدوات والتي تؤثر سلباً على الحياة البحرية وتهدد الثروة السمكية والضرب بيد من حديد ضد المخالفين.

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