وكيل المهرة لشؤون الشباب يتفقد الإجراءات الاحترازية من كورونا في منفذ شحن

المهرة (المندب نيوز )خاص

ترأس وكيل محافظة المهرة لشؤون الشباب الأستاذ بدر سالم كلشات، اجتماعاً بمبنى جمارك شحن، بحضور عدد من أعضاء لجنة الطوارئ لمكافحة كورونا بالمحافظة، لمناقشة أوضاع المنفذ والإجراءات الاحترازية والوقائية بالمنفذ والمديرية.

وافتتح الوكيل كلشات، الاجتماع، ناقلاً توجيهات محافظ المحافظة الأستاذ محمد علي ياسر، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتقليل الحركة والتجمعات في مداخل المنفذ.

وأكد الوكيل، على العاملين الصحيين ورجال الأمن والجيش، على ضرورة القيام بواجبهم المنوط بهم تجاه الوافدين من خارج البلاد.

من جانبه أوضح مدير جمرك شحن، مدى الإلتزام من قبل جميع الأجهزة العاملة بالجمرك، فيما يعزز الوقاية والاحتراز لمجابهة إنتقال فايروس كورونا .

وتطرق مدير عام مكتب الصحة، إلى أهمية اتخاذ جميع التدابير والإجراءات والفحوصات الطبية، مؤكداً على عدم التهاون في عبور أي حالة ما لم تلتزم بالإجراءات الصحية المفروضة على الجميع من قبل الطاقم الطبية المختصة، واتخاذ القرارات الوقائية المناسبة من قبل المعنيين من الصحيين والأجهزة الأمنية بالمنفذ.

وطاف كلشات ، والوفد المرافق له، بالمنفذ وموقع الفحص الطبي، بالإضافة إلى الوحدات الأمنية والجوازات، للوقوف على الاستعدادات والخطوات الوقائية الخاصة لمكافحة الوباء، موصيا بإنهاء كافة تجهيزات الحجر الصحي وتحديد موقع لإنشاء مستشفى ميداني كجانب وقائي احتياطي بالمنفذ.

وعقد الوكيل كلشات، على هامش الزيارة، لقاء مع التجار والمخلّصين بالمنفذ، لاطلاعهم على الإجراءات الوقائية المتخذة ، مشدداً على ضرورة أخذ الفحوصات لسائقي القواطر والمركبات، ومن جانبهم أبدى التجار تجاوباً مع كافة الإجراءات لسلامتهم وسلامة السائقين والمخلّصين، مستجيبين مع إدارة المنفذ في ذلك.

الجدير ذكره إن الفريق اتخذ قرارات هامة وخطوات حازمة وصارمة لكافة الجهات والإدارات العاملة بالمنفذ.