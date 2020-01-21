وكيل المهرة للشؤون الفنية يناقش مع مدير عام شحن عدداً من المشاريع التنموية والخدمية بالمديرية

ناقش وكيل محافظة المهرة للشؤون الفنية المهندس سالم محمد العبودي ، مع مدير عام مديرية شحن الشيخ محمد زعبنوت عدداً من المشاريع التنموية والخدمية والأحتياجات الضرورية التي تحتاجها المديرية بصورة عاجلة وذلك ضمن سعي قيادة السلطة المحلية في تطوير مستوى الخدمات بمديريات المحافظة.

وبحث اللقاء، إمكانية تأهيل مركز السلطان قابوس الصحي وشق وحدات الجوار الجديدة بالمديرية وتحسين الشبكة الداخلية الكهرباء مديرية شحن.

واستمع الوكيل العبودي، من مدير عام مديرية شحن الشيخ محمد زعبنوت الى شرحاً مفصل عن أهم أحتياجات مركز السلطان قابوس الصحي ومدى جودة الخدمات التي يقدمها للمواطنين.

وأشار الوكيل العبودي، الى أهمية إزالة العشوائيات وشق وحدات جوار جديدة بالمديرية وتحديد الصعوبات للحفاظ على الطرق من التدخلات العشوائية لما يترتب عليها من فؤائد كثيرة تعود بالنفع على المصلحة العامة ، مشدداً على التخطيط السليم والألتزام بالمخططات الهندسية ومنع البناء العشوائي المخالف للمخططات العمرانية الحديثة.

وأطلع الوكيل العبودي، على المشاكل والصعوبات التي تواجـه كهرباء مديرية شحن واحتياجاتها العاجلة وكافة الاشكاليات التي تواجه عملية التوليد والحلول اللازمة للتغلب عليها.

وأكد الوكيل العبودي أن السلطة المحلية بالمحافظة بقيادة محافظ المهرة الشيخ راجح سعيد باكريت حريصة على تحقيق ما يطمح إليه أبناء المحافظة وتلبية احتياجات المديرية من مشاريع تنموية وخدمات أساسية وتطوير البنية التحتية في حدود الامكانيات المتاحة.

بدوره، أشاد مدير عام مديرية شحن الشيخ محمد زعبنوت بجهود السلطة المحلية بالمحافظة في تلمس احتياجات المواطنين ودورها الكبير في تحسين الخدمات الاساسية ومعالجة الصعوبات والأشكاليات التي تعترض سير عمل المشاريع بالمديرية.