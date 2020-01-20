وكيل الوزارة – مدير تربية حضرموت يحضر ورشة عمل التخطيط والرقابة المخزنية وتفعيل الجانب القانوني لـ(170) كادراً

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب وزارة التربية والتعليم الأستاذ جمال سالم عبدون على استقرار واستمرار العملية الدراسية في مدارس ومجمعات ورياض أطفال مديريات المحافظة كافة، مثنياً على الجهود الكبيرة التي يبذلها منتسبو هذا القطاع الحيوي والمهم في حياة المجتمع.

مشيراً في كلمته صباح اليوم في مستهل أعمال الورشة التدريبية لقيادات العمل التربوي والتعليمي والمختصين في أقسام الإحصاء والتخطيط والرقابة والتفتيش والشؤون القانونية بالمحافظة والمديريات وعدد من مديري ومديرات الإدارات المدرسية إلى ما يعيشه الواقع التربوي والتعليمي من تطور ونماء في مجمل مفاصل المنظومة التربوية والتعليمية بالمديريات مستعرضاً الأهداف الرئيسية من هذه الورشة النوعية التي تستهدف مائة وسبعين كادراً وتهدف إلى رفع القدرات والمهارات لديهم ومعرفة مكامن القوة والضعف في مجالات عملهم، وتبحث في كيفية الاستفادة من أدوات التخطيط الاستراتيجي لرسم صورة المستقبل التربوي والتعليمي في حضرموت إضافة إلى رفع القدرات للإدارات التربوية والتعليمية ووضع الخطط التنفيذية السنوية والشهرية ومتابعتها ميدانياً وفنياً واشرافياً وإجرائياً.

وأكد الوكيل عبدون إلى إن هذه الورشة تسعى إلى رفع الكفاءة القانونية بالأقسام والإدارات المدرسية والفهم السليم لطرق ومعايير الإدخال المخزني وأذونات الصرف وغيرها من المسائل الخاصة بتطوير العمل الإجرائي والإداري والمالي والرقابي والقانوني في ظل الاهتمام الكبير والرعاية المستمرة للراعي الأول محافظ محافظة حضرموت – قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني وحرص قيادة المكتب على الإشراف الميداني والفني لكل مديريات المحافظة، موجهاً الجميع إلى بذل أقصى الجهود فيما تبقى من أيام تدريسية للفصل الدراسي الثاني لاستنهاج المقررات الدراسية وتنفيذ الخطط والبرامج التدريبية والتأهيلية للعام الدراسي 2019 – 2020م.

وقد قدمت في الورشة ثلاث أوراق كانت الأولى الإجراءات المتبعة للعملية المخزنية والرقابية والثانية مواجهة المشكلات الطلابية والإدارية ودور الإدارات المدرسية في معالجتها والأخيرة التخطيط التربوي .. سماته وأهدافه ومراحله.