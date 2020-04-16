وكيل اول محافظة الحديدة يستقبل ملتقي شباب الخوخه للعمل على توعية المواطنين لمواجهة فايروس كورونا

التقي وكيل اول محافظة الحديدة الاستاذ وليد القديمي اليوم بمكتبه ملتقي شباب ابناء الخوخه ناقلآ تحايا الاخ محافظ المحافظة .

وناقش معهم الوكيل العمل على التوعية من وباء الفايروس كورونا الذي اصبح يغزوا العالم وإمكانية ايصال رسالة هادفة الى العامة والبسطاء من المواطنين في المديرية وقراها.

وكذلك رفض التعبئة والسموم العنصرية الخاطئة التى يتداولها البعض ممن يسعون الى زعزعة امن واستقرار المناطق المحررة وخصوصآ مديرية الخوخه المقبلة على مشاريع كبيره من الجانب الحكومي والتحالف والمنظمات الدولية والمحلية والمستثمرين الذين يبحثون عن الأمن لبناء مشاريعهم .

من جانبه شكر رئيس الملتقي المحامي محمد علي المربوع السلطة المحلية بالمحافظة ممثله في الاخ المحافظ والوكيل الاول والمدراء التنفيذيين الذي يعملون برغم العراقيل التى يواجهونا وتحدث عن احتياجات المديرية التى يجب ان يلمسها المواطن من الحكومة ودعم التحالف وابدا استعدادهم للعمل من اجل المديرية والمحافظة ..

وتطرق مدير عام شرطة الحديدة العميد نجيب ورق الى جانب دور الأمن واستتباب الأوضاع وممارسة امن المحافظة في المديريات والقيام بواجبهم الأمني في كل القضايا المدنية والجنائية .

حضر اللقاء العميد نجيب احمد ورق مدير عام شرطة محافظة الحديدة والاستاذ /انور بورجي عام مدير مكتب المحافظ والمهندس /محمد بهيدر مدير عام مؤسسة المياه بالمحافظة .

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