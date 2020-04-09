وكيل اول محافظة الحديدة يلتقي الفريق التنفيذي للميدجلوبال الامريكية

التقى وكيل اول محافظة الحديدة رئيس لجنة الاغاثة الاستاذ وليد القديمي بالفريق التنفيذي لمنظمة الميدجلوبال الأمريكية في اليمن

من مؤسسة الحياة للإغاثة والتنمية وشريكها لوك ان سايد ” بمكتبه بمديرية الخوخه عاصمة محافظة الحديدة حيث اطلع على ما ستقدمه المنظمة للمحافظة من الأدوات والاجهزة الطبية للمناطق المحرره ناقل لهم تحايا محافظ المحافظة الدكتور الحسن طاهر وشكره لما تقدمه ميد جلوبال لمحافظة الحديدة ..

وأوضح الفريق التنفيذي ان الميدجلوبال مستمرة بتقديم الدعم للنازحين وللمواطنيين في محافظة الحديدة بشكل خاص الى جانب دعمهم لبقية محافظات الجمهورية حيث تم تقديم جهاز ايكو والتراساوند المخصص للباطنية والقلب وهو جهاز حديث من نوعه اضافة الى عدد من الاسره الطبيه لمستشفى حيس وسيتم رفد مستفيات الحديدة بمرحلة قادمة ، وقد تم تدشين تسليم المنحة الطبية يومنا هذا بحضور مدير عام المديرية وإدارة المستشفى وستكون المرحلة الثانيه لمستشفى الخوخه كونها تأوي عدد كبير من النازحين من كل مديريات المحافظة وهذه النواه الاولى وستكون هناك مشاريع جديدة قادمة للمحافظة ..