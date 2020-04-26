وكيل اول محافظة لحج : بيان المجلس الانتقالي تاريخي و في الإتجاه الصحيح

قال وكيل أول محافظة لحج اللواء الركن/ صالح أحمد البكري أن بيان المجلس الإنتقالي الجنوبي برئاسة القائد الرمز اللواء الركن/ عيدروس قاسم الزبيدي يعد بيانآ تاريخآ يسير في الاتجاه الصحيح و جاء في الوقت المناسب لإنقاذ البلاد و العباد من الحالة المزرية التي يعيشوا فيها نتيجة للممارسات السيئة و العبثية التي تنتهجها حكومة الفساد و المفسدين و ما أوصلتنا إليه من تردي و انهيار في كل شيئ

واضاف البكري ” أن بيان المجلس الانتقالي الجنوبي بيان تاريخي و يسير في الاتجاه الصحيح و قد جاء في الوقت المناسب لانتشال وطننا الجنوبي الحبيب من الوضعية العبثية السيئة التي وضعته فيها حكومة الفساد و المفسدين و زبانيتها من الأخونجيين في حزب التجمع اليمني للإصلاح.

واكد وكيل لحج أن الجميع واثقون بالقيادة السياسية للمجلس الانتقالي الجنوبي بإخراج الوطن الجنوبي الغالي من مستنقع حكومة الأخونج المشين و إيصاله إلى بر الأمان إن شاء الله

و دعا اللواء البكري قيادة المجلس الإنتقالي في بيانه إلى السير قدمآ على بركة الله و أنه و شعب الجنوب العظيم كافة معهم و إلى جانبهم في كافة الخطوات الهامة المحسوسة و المدروسة التي سيخطونها حتى تحقيق الهدف المنشود

و أشار اللواء الركن صالح البكري إلى أنه و بهذه المناسبة العظيمة و الخطوات الجبارة يبارك للأخ القائد الرمز اللواء عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي القائد الأعلى للجيش و الأمن الجنوبي و للأخوة في قيادة المجلس عامة و إلى شعب الجنوب خاصة من المهرة إلى باب المندب … داعيآ الجميع إلى التفاعل مع هذا البيان التاريخي و قراراته و تنفيذ جميع بنوده.