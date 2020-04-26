4 مايو

وكيل اول محافظة لحج : بيان المجلس الانتقالي تاريخي و في الإتجاه الصحيح

26 أبريل، 2020
0

قال وكيل أول محافظة لحج اللواء الركن/ صالح أحمد البكري أن بيان المجلس الإنتقالي الجنوبي برئاسة القائد الرمز اللواء الركن/ عيدروس قاسم الزبيدي يعد بيانآ تاريخآ يسير في الاتجاه الصحيح و جاء في الوقت المناسب لإنقاذ البلاد و العباد من الحالة المزرية التي يعيشوا فيها نتيجة للممارسات السيئة و العبثية التي تنتهجها حكومة الفساد و المفسدين و ما أوصلتنا إليه من تردي و انهيار في كل شيئ

واضاف البكري ” أن بيان المجلس الانتقالي الجنوبي بيان تاريخي و يسير في الاتجاه الصحيح و قد جاء في الوقت المناسب لانتشال وطننا الجنوبي الحبيب من الوضعية العبثية السيئة التي وضعته فيها حكومة الفساد و المفسدين و زبانيتها من الأخونجيين في حزب التجمع اليمني للإصلاح.
واكد وكيل لحج أن الجميع واثقون بالقيادة السياسية للمجلس الانتقالي الجنوبي بإخراج الوطن الجنوبي الغالي من مستنقع حكومة الأخونج المشين و إيصاله إلى بر الأمان إن شاء الله

و دعا اللواء البكري قيادة المجلس الإنتقالي في بيانه إلى السير قدمآ على بركة الله و أنه و شعب الجنوب العظيم كافة معهم و إلى جانبهم في كافة الخطوات الهامة المحسوسة و المدروسة التي سيخطونها حتى تحقيق الهدف المنشود

و أشار اللواء الركن صالح البكري إلى أنه و بهذه المناسبة العظيمة و الخطوات الجبارة يبارك للأخ القائد الرمز اللواء عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي القائد الأعلى للجيش و الأمن الجنوبي و للأخوة في قيادة المجلس عامة و إلى شعب الجنوب خاصة من المهرة إلى باب المندب … داعيآ الجميع إلى التفاعل مع هذا البيان التاريخي و قراراته و تنفيذ جميع بنوده.

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
الإتجاه الانتقالي الصحيح المجلس اول بيان تاريخي في لحج محافظة وكيل

إقرا أيضا

Photo of انتقالي مديرية جحاف يؤيد البيان الصادر عن المجلس الانتقالي

انتقالي مديرية جحاف يؤيد البيان الصادر عن المجلس الانتقالي

26 أبريل، 2020
Photo of اللواء العيسائي يشيد بقرارات المجلس الانتقالي بشأن الاداره الذاتيه

اللواء العيسائي يشيد بقرارات المجلس الانتقالي بشأن الاداره الذاتيه

26 أبريل، 2020
Photo of نائب محافظ لحج امين عام المجلس المحلي يعلن تأييده لقرارات المجلس الانتقالي

نائب محافظ لحج امين عام المجلس المحلي يعلن تأييده لقرارات المجلس الانتقالي

26 أبريل، 2020
Photo of اللواء الركن ثابت جواس يعلن تأييده المطلق لبيان المجلس الانتقالي

اللواء الركن ثابت جواس يعلن تأييده المطلق لبيان المجلس الانتقالي

26 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق