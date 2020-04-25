أخبار نادي برشلونة

وكيل بيانتش ينفي مفاوضات برشلونة لضمه

25 أبريل، 2020
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وكيل بيانتش ينفي مفاوضات برشلونة لضمه

هاي كورة – نفى وكيل أعمال البوسني ميراليم بيانتش لاعب وسط نادي يوفنتوس الإيطالي وجود أي مفاوضات بين موكله وبين نادي برشلونة حسبما جاء في الصحيف طوال الفترة الماضية.

وكانت العديد من التقارير الصحفية قد أكدت بأن برشلونة يرغب في التعاقد مع اللاعب حيث ارتبط بيانتش بالانتقال للنادي الكتالوني خلال فترات عديدة لكن نفى وكيل أعماله تلك الأنباء.

كما أكد وكيل بيانتش على اهتمام نادي باريس سان جيرمان بالتعاقد مع اللاعب في الصيف حيث يرغب النادي الفرنسي إضافة عنصر الاستحواذ وصناعة اللعب في وسط ملعبه.

الجدير بالذكر أن بيانتش يرتبط بعقد رسمي مع يوفنتوس حتى صيف عام 2023.


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