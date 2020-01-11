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وكيل حضرموت المساعد يطلع على ترتيبات اللجنة التحضيرية لنهائيات الدوري التنشيطي

11 يناير، 2020
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وكيل حضرموت المساعد يطلع على ترتيبات اللجنة التحضيرية لنهائيات الدوري التنشيطي

اطلع وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي ،اليوم ، على ترتيبات اللجنة التحضيرية للفعاليات المصاحبة لنهائيات الدوري التنشيطي المقرر انطلاقها في الـ12 من شهر يناير الجاري.
وتعرف وكيل المحافظة المساعد من مدير عام مكتب وزارة الشباب والرياضة بالوادي والصحراء رئيس اللجنة رياض الجهوري ،على مستوى التحضير والاستعداد والتجهيزات للفعاليات المصاحبة لهذا الحدث الرياضي الكبير ، والخطط والتصورات التي أعدتها اللجنة بهذه المناسبة.
وأكد الوكيل التميمي أهمية ترتيب العمل وتنسيق الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لإنجاح هذا الحدث الرياضي واظهاره بشكل مناسب يعكس المكانة التاريخية والثقافية لحضرموت الخير.
الجدير بالذكر بأن النهائيات ستجرى في استاد سيئون الأولمبي بين ثمانية فرق من محافظات حضرموت وعدن وصنعاء ، وتعز والحديدة، وإب.

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