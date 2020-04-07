وكيل شؤون الشباب يُحيي هبة أبناء المهرة للتبرع بالمال لدعم لجنة الطوارئ لمواجهة كورونا



حيّا وكيل محافظة المهرة لشؤون الشباب الأستاذ بدر سالم كلشات نيابة عن السلطة المحلية بالمحافظة تبرع الشيخ محمد سالم حرمش كلشات بمبلغ وقدره (20) مليون ريال لدعم لجنة الطوارئ لمواجهة جائحة كورونا.



وعبر عن شكره وتقديره لهذه الهبة والمواقف الوطنية والإنسانية التي تؤكد تمسك أبناء المهرة بقيم التكافل الاجتماعي وتفاعلهم مع قضايا الوطن والمجتمع والتبرع بالمال في مساندة الجهود الوطنية المبذولة لمواجهة الأزمة التي تمر بها البلاد ومساندة جهود السلطة المحلية لحماية المواطنين من فيروس كورونا المستجد.



ودعا الوكيل كلشات جميع التجار ورجال المال والأعمال وأهل الخير للوقوف مع قيادة المحافظة لتجاوز هذا الظرف الاستثنائي ، مؤكدا إيمانه بقدرة السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ الأستاذ محمد علي ياسر.



الخروج من هذه المحنة بمساعدة المخلصين من أبناء المهرة والوطن عموما ، مُجددا دعوة السلطة المحلية الجميع استشعار المسؤولية والمساهمة الفاعلة لدعم الجهود المبذولة في مواجهة فيروس كورونا.



وكانت السلطة المحلية بالمحافظة قد أعلنت مؤخرا عن فتح حساب في فرع البنك المركزي اليمني باسم لجنة الطارئ برقم (1001/019037) لدعم جهودها في تعزيز المنظومة الصحية بالمحافظة لمجابهة وباء كورونا.