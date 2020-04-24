كريتر سكاي
وكيل شركة لتوزيع الثلج بعدن:انقطاع الكهرباء سيؤدي الى ارتفاع بسعار الثلج في عدن
كريتر سكايخاص:
شهدت مدينة عدن باول ايام رمضان ازمة كبيرة ببيع الثلج بسبب انقطاع الكهرباء عن المديريات منذ مايقارب 4 ايام.
شهدت مدينة عدن باول ايام رمضان ازمة كبيرة ببيع الثلج بسبب انقطاع الكهرباء عن المديريات منذ مايقارب 4 ايام.
وقال عمار محمد ناجي وكيل معمر للثلج بعدن لكريتر سكاي:نفد الثلج مننا عند الساعة 5:00 عصر اليوم وتسبب بازمة وذلك يعود الى انقطاع الكهرباء.
واضاف:اذا استمرت الكهرباء بالانقطاع سترتفع اسعار الثلج من 2500 الى 3000 ريال.
واختتم:نحن وكلاء ناخذ من المصنع ونطالب بعودة الكهرباء حتى لاتكون هناك ازمة بالثلج في عدن.
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