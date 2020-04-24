وكيل شركة لتوزيع الثلج بعدن:انقطاع الكهرباء سيؤدي الى ارتفاع بسعار الثلج في عدن

شهدت مدينة عدن باول ايام رمضان ازمة كبيرة ببيع الثلج بسبب انقطاع الكهرباء عن المديريات منذ مايقارب 4 ايام.

وقال عمار محمد ناجي وكيل معمر للثلج بعدن لكريتر سكاي:نفد الثلج مننا عند الساعة 5:00 عصر اليوم وتسبب بازمة وذلك يعود الى انقطاع الكهرباء.

واضاف:اذا استمرت الكهرباء بالانقطاع سترتفع اسعار الثلج من 2500 الى 3000 ريال.

واختتم:نحن وكلاء ناخذ من المصنع ونطالب بعودة الكهرباء حتى لاتكون هناك ازمة بالثلج في عدن.