أخبار نادي برشلونة

وكيل فيليب كوتينيو ينفي وجود خلافات بين اللاعب وتوتنهام

30 مارس، 2020
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فيليب كوتينيو


نفى كيا جورابشيان وكيل النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، وجود خلافات بين نجم برشلونة المعار حاليا إلى صفوف بايرن ميونخ ونادي توتنهام الإنجليزي، وسط التقارير التى تتحدث عن اقتراب اللاعب من نادي العاصمة اللندنية في الصيف المقبل.

وتشر التقارير الإنجليزية إلى أن اللاعب البرازيلي حريض على العودة إلى الدوري الإنجليزي مجددا، بعد انتهاء فترة إعارته في بايرن ميونيخ في نهاية الموسم.

وقال وكيل اللاعب فى تصريحات نشرتها صحيفة “ديلي ميرور” الإنجليزية: “فيليب كوتينيو ليس لديه مشكلة شخصية مع دانيال ليفي رئيس توتنهام، هذه القصص كاذبة، الصفقة لم تنهار بسبب القضايا الاقتصادية”.

وذكرت شبكة “فوتبول” إسبانيا أن اللاعب حاليا يفاضل بين تشيلسي وتوتنهام للإنتقال إلى أحدهما بعد انتهاء فترة إعارته، علما بأنه يرفض العودة إلى ليفربول مرة أخرى.

وعلى الرغم من أن الصفقة التى أبرمها برشلونة في يناير 2018 بالتعاقد معه من ليفربول والتى كلفت خزائن النادي الكتالوني 160 مليون يورو كأغلى صفقة فى تاريخ النادي، إلا أن البرازيلي فشل في إثبات ذاته مع رفاق ميسي.

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