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وكيل محافظة أبين “الجحماء” يعزي رئيس هيئة الاركان العامة في وفاة والدته

7 ديسمبر، 2019
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وكيل محافظة أبين "الجحماء" يعزي رئيس هيئة الاركان العامة في وفاة والدته

بعث وكيل محافظة أبين العميد محمد ناصر الجحماء برقية عزاء ومواساة لرئيس هيئة الاركان العامة بوزارة الدفاع الفريق الركن عبدالله سالم علي النخعي واخوتة وكافة آل النخعي بوفاة والدتهم المغفور لها بأذن الله جاء فيها :
بسم الله الرحمن الرحيم
يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )
نتقدم بأحر التعازي وعظيم المواساة إلى رئيس هيئة الاركان العامة الفريق الركن عبدالله سالم علي النخعي وإلى إخوانه علي سالم وعوض سالم وإلى كافة افراد اسرتهم الكريمة.
وذلك بوفاة والدتهم الفاضلة والعزاء موصول لاخوالهم وجميع اقاربهم وإننا إذ نشاطرهم الأحزان على فراق والدتنا العزيزة سائلين الله عز وجل ان يتغمدها بواسع رحمته وان يسكنها فسيح جناته ويلهم اهلها وذويها الصبر والسلوان
إنا لله وإنا إليه راجعون.

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