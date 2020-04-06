وكيل محافظة أبين الجنيدي يتفقد العيادة المتنقله ويجتمع بقيادة مكتب الصحة بالمحافظة

في اطار الدور الفاعل التي تقوم به السلطة المحلية بمحافظة ابين ممثلة بالاخ اللواء الركن / ابوبكر حسين سالم محافظ المحافظة في النهوض والارتقاء بالخدمات الصحية والاستعداد لمواجهة الجائحة العالميه لوباء فيروس كورونا

قام اليوم الاستاذ حسين صالح حسين الجنيدي وكيل المحافظة أبين بمعية الدكتور جمال ناصر امذيب مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة بزيارة تفقدية للعيادة المتنقله للطوارئ بالمحافظة وخلال الزيارة اطلع الوكيل الجنيدي على تجهيزات عيادة الطوارئ المتنقله والادوية والاسعافات الاولية التي تتواجد بها واستمع وكيل المحافظة الاستاذ حسين الجنيدي الى شرح مفصل من قبل مدير عام مكتب الصحة الدكتور امذيب والطاقم الطبي للعيادة المتنقله عن طبيعة مهام عملهم والاحتياجات التي يتطلبها عملهم في خدمة الطوارئ للعيادة المتنقلة والصعوبات التي تواجه عملهم .ومن جانبه الوكيل الجنيدي عبر عن سعادتة بما شاهدة من تجهز وجاهزية وطاقم طبي ممتاز للعيادة المتنقلة للطوارئ معبراً عن استعدادة والسلطة المحلية بالمحافظةبدعم وتذليل كافة الصعوبات التي تعترض نجاح مهمتهم الانسانية العظيمة.

وعلى نفس الصعيد اجتمع الاخ حسين الجنيدي وكيل المحافظة بالاخوة في قيادة مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة ممثلة بالدكتور جمال امذيب مدير عام مكتب الصحة بالمحافظة وبحضور الدكتور الخضر عبد عوض النخعي نائب مدير عام مكتب الصحة بالمحافظة والدكتور مانع سعيد مدير المنشئات الخاصة م/ أبين والاخ عبدالناصر علي ناصر مدير المنشئات الصحية م/ زنجبار والاخ ناصر شناع مدير مكتب المدير العام حيث ناقش اللقاء جملة من المواضيع والقضايا ذات الصلة بمواجهة جائحة وباء فيروس كورونا وخطة الطوارى لمكتب الصحة والسكان بالمحافظة ومدى الاستعداد وعمل مركز حجر صحي لاستقبال وفحص الحالات المشتبة باصابتها اوالمصابة بفيروس كورونا ومدة بالتجهيزات اللازمة من الاجهزة المخبرية والكشفية والادوية والطاقم الطبي المؤهل والاحتياجات والصعوبات التي تواجه مكتب الصحة .وخرج اللقاء بعدد من القرارات والتوصيات والتنسيقات لتفعيل العمل بين السلطة المحلية ومكتب الصحة والمنظمات والمؤسسات الداعمة كما اوصى الاجتماع برفع مظلومية محافظة أبين في المنحة المالية المقدمة من الحكومة والاخذ بالاعتبار ان محافظة أبين مترامية الاطراف والواقع الجغرافي المتباعد كما لم يعتمد فيها المنافذ البحرية التي تشكل خطورة على المحافظة من خلال توافد الافارقة من خلالها وهي منفذ منطقة شقرة الساحلية ومنفذ م/ احور البحري وباعتبارهم منافذ خارجية يتسلل من خلالها العشرات من دول القرن الافريقي واقارة افريقيا .

هذا واكد الوكيل الجنيدي على تظافر الجهود مشيدا بجهود مكتب الصحة بالمحافظة كما اكد الوكيل الجنيدي بقوله اننا اليوم هنا نعمل بتكليف من سيادة محافظ المحافظة واننا سنرفع بكل المطالب التي ناقشها اللقى الى الاخ المحافظ والذي من خلاله سيتم التنسيق لمعالجتها مع الحكومة والوزارات المعنية والعمل على تنسيق ودعم خطة الطوارئ مع المنظمات الداعمة .

* من علي السليماني