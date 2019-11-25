وكيل محافظة حضرموت لشؤون الشباب يطلع على نشاط مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بساحل حضرموت

اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون الشباب من مدير عام مكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بساحل حضرموت الدكتور عبد الباقي الحوثري على نشاط المكتب.

جاء ذلك خلال زيارة مدير مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بساحل حضرموت لمكتب وكيل المحافظة لشؤون الشباب.

واستعرض الدكتور عبد الباقي الحوثري سير مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بساحل حضرموت والأهداف التي يسعى من أجل تحقيقها خلال الأيام القادمة وسير العملية الدراسية بالمعاهد المهنية والفنية والتقنية التابعة للوزارة بحضرموت الساحل .

منوها أن المكتب يسعى لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومنظمات المتجع المدني بحضرموت الساحل تترجمة في توقيع اتفاقيات شراكة مع العدد منها من أجل تحسين وتعزيز سير المكتب.

بدوره أكد وكيل المحافظة لشؤون الشباب الأستاذ فهمي عوض باضاوي وقفه مع إدارة المكتب في سبيل تعزيز وتحسين الأداء بالمكاتب والمعاهد التعابه له من أجل تمكين الشباب علميا ومواجهة التحديات والعراقيل أمام سيير عمل المكتب.

مثمنا في الوقت ذاته وقف اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت وقائد المنطقة العسكرية الثانية مع عملية تمكين الشباب ودعمه الدائمه وحرصه الدائم من أجل التمكين وتحقيق مستوى أفضل.