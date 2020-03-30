وكيل محافظة شبوة: معركة كورونا هي أن لا نخسر الأرواح

شدد وكيل محافظة شبوة رئيس لجنة الطوارئ، د. عبدالقوي لمروق، على ضرورة تفعيل العمل التطوعي وتوحيد جهود السلطة المحلية مع كل الجهود التطوعية بالمحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه، أمس، ضم منظمات المجتمع المدني وناشطين وخريجي الجامعات من التخصصات الطبية والتخصصات الأخرى وبحضور مدراء المكاتب الحكومية بالمحافظة وعدد من المتخصصين بالمحافظة.

وقال د. لمروق: “هناك الكثير من المعوقات تُعرقل نجاح العمل التطوعي، منها الجهل لدى بعض المتطوعين بأهمية العمل التطوعي، مع عدم وضوح الهدف من العمل بالنسبة لهم، والسعي وراء تحقيق منافع شخصية لهم والتفكير بلغة (كيف نربح)”، مؤكداً بأن المعركة هي معركة ربح ولا مجال للخسارة، حيث يجب التفكير بكيفية تفادي الخسارة في الأرواح لا بالعائد المادي والربح من وراء العمل التطوعي.

وأضاف: “العالم أجمع يخوض معركة ضد هذا الفايروس وانهارت منظومات صحية عالية المستوى وعجزت عن مجابهته دول تشهد طفرة وتقدماً في الخدمات والصناعات، لذا يتحتم علينا تكريس كل جهودنا للوقاية من هذه الجائحة فالمحافظة بحاجة إلى تكاتف جهود كل أبناءها”.

وأوضح بأنه على ثقة باستجابة أفراد المجتمع كافة، سواء بالتطوع الميداني أو بالمبادرة الشخصية بتطبيق طرق السلامة والوقاية على نفسه وأسرته واتباع الإرشادات الصحية والامتثال لتوجيهات السلطة المحلية، مشيراً إلى أن شبوة طالما كانت السباقة في كل الميادين وأبناؤها أصحاب أياد بيضاء في الأزمات.

وخرج اللقاء بتوحيد الجهود الحكومية وكافة الجهود التطوعية تحت إشراف لجنة الطوارئ بالمحافظة، كما أقر بتشكيل غرفة عمليات تطوعية بالمحافظة وفرق طبية وإعلامية ورصد ومتابعة وفريق لتدريب وتأهيل المتطوعين الجدد وتشكيل فرق ميدانية في مختلف مدن المحافظة.​