وكيل محافظة عدن : جهود التصدي لوباء كورونا في عدن ضعيفة والسبب حالة الصراع السياسي وغياب جهود السلطة المحلية

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قال وكيل اول محافظة عدن الأستاذ محمد نصر شاذلي ان جهود التصدي لوباء كورونا في عدن ضعيفة مقارنة بالمحافظات الأخرى .

وأكد الشاذلي ان حالة الصراع السياسية القت بظلالها على جهود انجاز المحجر الصحي في عدن مشيرا إلى ان قيادة السلطة المحلية كانت سلبية ايضا في التعاطي الجاد مع أي جهود بهذا الخصوص .

شاذلي دعا إلى تضافر الجهود لاجل انجاح أي جهد يسعى لتقديم يد العون للمؤسسات الصحية .

واشاد شاذلي بجهود رجال الاعمال الأخيرة التي تهدف لتأهيل المستشفيات والمراكز الصحية بعدن .

وقال ان الجهود التي تقودها قيادة الغرفة التجارية بعدن يمكن لها ان تساهم في دعم حلحلة الأوضاع وإنقاذ المدينة .