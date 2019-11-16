وكيل محافظ حضرموت لشؤون الشباب يتفقد سير عمل صندوق دعم الشباب بالمحافظة 

تفقد وكيل محافظ حضرموت لشؤون الشباب الأستاذ فهمي عوض باضاوي سير عمل صندوق دعم الشباب بالمحافظة .

وكان في استقبال وكيل الشباب الأستاذة سولاف عبود الحنشي المدير التنفيذي للصندوق , واستمع وكيل المحافظة لشؤون الشباب من الأستاذة سولاف آلية سير الصندوق وكيفية تقيم المشاريع وفق والمعاير التي تتبعها إدارة الصندوق , مشيدةً في الوقت ذاته بدعم السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة باللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ المحافظة وكذا مساندة الوكيل المساعد لشؤون الشباب الأستاذ فهمي عوض باضاوي .

مشيرةً أن إدارة الصندوق تسعى في الأيام القادمة إلى زيادة محفظة الصندوق مالياً وإطلاق حملات مناصرة وتوعية بالصندوق والتعريف بالخدمات التي يقدمها لشباب .

بدوره اشاد وكيل المحافظ بجهود إدارة الصندوق وبتكاتف الطاقم الإداري بالصندوق وعملهم بروح الفريق الواحد , مثمنا في الوقت ذاته دعم محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني ووقوفه الدائم خلف إدارة الصندوق وتذليله كافة الصعاب والعراقيل أمام عمل إدارة الصندوق .

وأكد الوكيل المساعد بضرورة خلق شراكة بين صندوق دعم الشباب والجهات الممولة والمنظمات ذات العلاقة بالتمويل والإقراض داخل الوطن وخارجه , منوها أن صندوق دعم الشباب خلق فكرة وتوعية بمسألة الإقراض وفتح فرص عمل للشباب بالمحافظة والحد من البطالة في ضل الوضع الذي يمر به البلاد .

حضر اللقاء الأستاذ صالح باضاوي مدير مكتب الوكيل والأستاذ حسن العولقي المدير المالي للصندوق والأستاذ محمد بن الشيخ أبو بكر مدير العلاقات العامة بالصندوق والأستاذ ياسر بامدحج مدير المشاريع والبرامج بالصندوق.