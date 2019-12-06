وكيل نيابة الغيضة يناقش الاجراءات القانونية لازالة المخالفات وردع المعتدين على المخططات العامة

المهرة(المندب نيوز )خاص

ناقش وكيل نيابة الغيضة القاضي عبدالله إبراهيم بن مزروع ، والمهندس خالد العماد ، مدير عام مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بالمهرة محاضر المخالفات المحالة إلى النيابة العامة ووضع آلية لتنسيق الجهود المشتركة تجاه الحد من مخالفات أعمال البناء والاشتراطات الصحية القائمة بمدينة الغيضة وفقا للاجراءات القانونية الكفيلة بالتعامل مع تلك القضايا وتصحيح الاوضاع.

وأكد القاضي بن مزروع أن الدولة تسير وفق برامج وخطط متكاملة ومتصلة تتابع تتفيذها مسؤل بعد الآخر ، مطالبا بوضع حلول مبتكرة وغير تقليدية للمشكلات والتحديات التي تواجه الغيضة ، لافتا أن النيابة العامة تولي قضايا المخالفات جل اهتمامها وتسعى لبذل أقصى الجهود لتحقيق نتائج سريعة ومؤثرة لتحسين حياة المواطنين.

وأشار مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق بالمهرة المهندس خالد العماد الى ضرورة ملاحقة المخالفين والمتهمين بالاعتداءات واحالتهم الى الجهات الأمنية ومن ثم القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية الهادفة الى ردع المخلين لتظهر المدينة بمظهر حضاري يليق بها كعاصمة للمهرة.

واوضح العماد أهمية التقيد بالإجراءات القانونية التي تقضي بإزالة كل ما تم تشييده بشكل مخالف للقانون ومضر بالمصلحة العامة ومعالجة القضايا المتعلقة بذلك بتكاتف الجميع وبالتنسيق مع كل الجهات المختصة.

وأوصى الاجتماع إلى تكثيف عمليات التفتيش والرقابة الميدانية التي ينفذها مكتب الأشغال العامة من أجل التقليل من المخالفات سواء تلك التي تحدث في البناء او المخالفات التي تتصل بصحة البيئة مشددين على تعزيز جهود الإدارة القانونية بمكتب الاشغال العامة ومتابعة القضايا المحالة الى النيابة والامن وتحرير اشعار رسمي للمخالفين ومذكرة رسمية بالتوقيف عبر الجهات المختصة .

وأكد الحاضرين على تفعيل جانب الرقابة على المحلات والفنادق والبناء العشوائي والسطو على الأراضي المخصصة كمرافق خدمية للحد من تلك المخالفات مستقبلا.

حضر الإجتماع المحامي مجاهد النجار مدير الدائرة القانونية بمكتب الاشغال العامة والطرق بالمهرة،والأستاذ منصور ردمان مدير إدارة صحة البيئة.