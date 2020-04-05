وكيل وزارة الإدارة المحلية يطلع على أوضاع مديرية دار سعد بعدن

أطلع وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الرقابة على الوحدات الإدارية ، معين محمود صالح ، على أوضاع مديرية دار سعد بمحافظة عدن .

وناقش الوكيل معين ، خلال زيارته لمبنى السلطة المحلية ، ولقائه بمدير عام المديرية – رئيس المجلس المحلي – ، محمد عبد الكريم جباري ، إحتياجات ومتطلبات المديرية .

كما تتطرق وكيل وزارة الإدارة المحلية ، معين محمود ، في اللقاء ، المشاكل والصعوبات التي تواجه قيادة مديرية دار سعد ، وأيضاً الإجراءات الإحترازية الوقائية المتخذة من قبل السلطة المحلية بالمديرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19 ) ، ومدى تحفيز الفرق التطوعية في أعمال الرش الضبابي والإهتمام والإستشعار بالمسؤولية من الجميع .

رافقه في الزيارة ، مدير عام التقييم المالي بوزارة الإدارة المحلية ، مصطفى البريهي .

من/محمد القادري