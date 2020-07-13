وكيل وزارة الإعلام: إعاقة اتفاق الرياض مؤامرة مكتملة الاركان ضد اليمنيين والتحالف

اعتبر وكيل وزارة الإعلام نجيب غلاب ، أن كل إعاقة لاتفاق الرياض الذي ترعاه المملكة العربية السعودية للتهدئة في جنوب اليمن يعد مؤامرة مكتملة ضد اليمنيين والتحالف.

وقال غلاب في تدوينة له على”تويتر” : “الحوثية تضغط باتجاه مأرب ومستمرة في التحشيد في الجبهات ومستمرة في إطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ.

ولفت إلى أن اتفاق الرياض يراوح مكانه وكل طرف يشتي نصيبه ..مشيراً إلى انهاء معركة غنائم وأحقاد ووعي الجهالة.

واختتم غلاب بالقول” كل إعاقة لاتفاق الرياض مؤامرة مكتملة الأركان ضد اليمنيين والتحالف بقيادة المملكة.