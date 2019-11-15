وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يزور كلية العلوم الإدارية عدن

قام الدكتور/خالد عمر باسليم وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الخميس 14 نوفمبر 2019م بزيارة تفقدية إلى كلية العلوم الإدارية بجامعة عدن اطلع خلالها على سير نشاط الكلية والبرامج الدراسية فيها وسبل تطويرها وتذليل كافة الصعاب التي تقف أمامها بالتعاون مع الوزارة.

وفي مستهل اللقاء رحب الدكتور/ ياسر محمد باسردة عميد كلية العلوم الإدارية بوكيل وزارة التعليم العالي لزيارته إلى الكلية، مشيداً بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دعم العملية التعليمية في جميع الجامعات اليمنية وجامعة عدن تحديداً في ظل ظروف صعبة يعيشها الوطن.

وأشارالأخ/ عميد الكلية قائلاً ” إن هذا اليوم يُعد نقلة نوعية في تأريخ جامعة عدن بشكلٍ عام وكلية العلوم الإدارية وقسم إدارة الأعمال تحديداً من خلال تطوير هذا القسم وفتح عدداً من البرامج لإحداث طفرة علمية وثقافة تأريخية يستفاد منها الوطن أجمع واستجابة للخطط الإستراتيجية للكلية “.

وقدم الأخ/ العميد خلال هذه الزيارة شرحاً موجزاً وتفصيلياً عن برامج الدراسات العليا في الكلية بشكل عام وبرنامج الماجستير التنفيذي في قسم إدارة الأعمال بصفة خاصة، موضحاُ بأن إفتتاح هذا البرنامج تعد فرصة كبيرة أمام الباحثين الراغبين بالالتحاق بها والحصول على مؤهلات علمية عالية والإستفادة من خبرات الأساتذة المتخصصين في هذه المجالات لرفد سوق العمل بالمخرجات العلمية المؤهلة تأهيل عالٍ.

وفي كلمة له خلال الزيارة أكد الدكتور/ خالد عمر باسليم وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن كلية العلوم الإدارية من الكليات النوعية في جامعة عدن وأنها تخطو خطوات متسارعة نحو إكمال الهيكل البنائي للمعرفة، وأن على الباحثين في جميع الأقسام العلمية فيها والبرامج في مختلف التخصصات أن تكون لديهم هوية واضحة في تقديم الشيء الجديد في اختصاصاتهم العلمية .

وأكد الأخ/ وكيل وزارة التعليم العالي في كلمته على ضرورة استفادة الباحثين في برامج الدراسات العليا بالكلية من مختلف التطورات التكنولوجية في مجال المعلومات وشبكة الإنترنت لإقتباس المعلومات والمواد التي ستفيدهم في أبحاثهم، و إلى ضرورة الأمانة العلمية التي يجب أن يتحلى بها الباحث لإنتاج الشيء الجديد والإضافة النوعية للبشرية.

وخلال لقائه بالطلاب في برنامج الماجستير التنفيذي في قسم إدارة الأعمال دعاهم إلى التحلي بالعزيمة والصبر والإصرار للوصول إلى تحقيق طموحاتهم وآمالهم، والاستفادة من العلماء والأساتذة في تخصصاتهم وعدم تضييع الوقت، وإلى ضرورة ربط أسم الجامعة بكل الأبحاث العلمية والأعمال الفكرية التي ينتجونها كون الوزارة تفخر كثيراً بتخريج مثل هذه التخصصات العلمية بشكلٍ متوالي وهي تعتز بهم كثيراً.

في سياق متصل أشار الدكتور/ صالح الجريري رئيس قسم إدارة الأعمال بكلية العلوم الإدارية أن تدشين هذا البرنامج (ماجستير تنفيذي) جاء نتاج دراسات استمرت شهوراً عديدة عكف عدداً من الأساتذة الأجلاء في الكلية على إعدادها، مستفيدين من برامج مناظرة في عددٍ من الجامعات العربية والأجنبية، ملتزمين بالقوانين واللوائح والأنظمة النافذة بجامعة عدن.

وقال أن هذا البرنامج هو نقطة مضيئة في سجل جامعة عدن بشكلٍ خاص، وعلى مستوى التعليم الجامعي في الجمهورية اليمنية، وهو واعداً بمخرجات بشرية عالية التأهيل و بدراسات وبحوث علمية من شأنها المساهمة الحقيقية في تلبية حاجة السوق والمجتمع اليمني .

حضر الزيارة الدكتور/ علي أبوبكر الزامكي مساعد نائب رئيس جامعة عدن لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي، والدكتور/عبدالقادر الكاف عميد كلية المجتمع بسيئون وعدداً من الأساتذة في الكلية.

* من أياد وادي