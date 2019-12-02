وكيل وزارة الصحة : الازدواجية في تدخل المنظمات إهدار للمنح المالية

التقى وكيل وزارة الصحة في مكتبه بعدن الدكتور جلال باعوضة الحميري المدير التنفيذي لمنظمة صحة الأسرة 360 fhi الدكتور سامويل نكولا.

وخلال اللقاء ناقش الطرفان عمل المنظمة خلال العام 2019م والعدد المستهدف الذي تم تغطيته بحسب اتفاقية التعاون المبرمة وكذلك المشاكل التي واجهتهم خلال عملهم ووضع الحلول المقترحة لحلها خلال العام القادم 2020م.

كما تم طرح آلية تنظيم العمل للمنظمات الدولية والمحلية الشريكة مع وزارة الصحة من خلال التنسيق الفعال حتى يتم تلافي الفجوة بين المنظمة والوزارة من خلال المشاركة الفعالة والشفافية وجودة العمل.

من جهته نوه الوكيل باعوضة إلى عدم الازدواجية في تدخل المنظمات لنفس المرفق الصحي من قبل أكثر من منظمة وذلك لما فيه من استنزاف للمنح المالية من خلال النفقات التشغيلية للمنظمات والعاملين والمنسقين وسيارات النقل وتفضيل الشريك الذي سوف يقوم بتغطية المرفق الصحي بكل الخدمات وتوزيع الشركاء على مرافق صحية اخرى بحاجة إلى تدخل من قبل الشركاء .

كما قدم الدكتور باعوضة شرحاً مفصلاً عن توجهات الحكومة ووزارة الصحة بتنظيم خريطة تدخل المنظمات في المرافق الصحية من خلال العمل التكاملي لكافة التدخلات بحسب الدليل النمطي للمرافق الصحية بوزارة الصحة.

حضر اللقاء الدكتور جلال الزوعري مدير إدارة المنظمات في وزارة الصحة.