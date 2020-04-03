وكيل وزارة الصحة: بلادنا تخلو من كورونا وخطر الوباء لايزال محتم

اكد الدكتور علي الوليدي وكيل وزارة الصحة والمتحدث الرسمي للجنة مجابهة كورونا, على خلو اليمن من أي اصابة بفايروس كورونا المستجد, وطمئن الجميع بان نتائج الفحص للحالات المشتبه بها جميعها سليمة, وقال والوليدي لإذاعة “هنا عدن” تم التواصل مع منظمة الصحة العالمية في بلادنا واكدوا انه تم فحص اكثر من 28 حالة اشتباه وهي خالية من الاصابة بفايروس كرونا, واذا حدثت اصابة لا سمح الله لن نخفي الامر وسنعلن عن ذلك بشكل رسمي”.

وعن اخر مستجدات الاجراءات الاحترازية اوضح الوليدي “قمنا بعدد من الاجراءات الاحترازية منذ ان اعلنت منظمة الصحة العالمية انتشار وباء كورونا, منها اغلاق المنافذ البرية والبحرية منها مطار عدن ومطار سيئون والريان ومنفذ الوديعة, وقامت الوزارة بتدريب قوات الصحة العامة للتعامل مع الحالات المصابة بفايروس كورونا, اضافة الى التنسيق مع السلطات المحلية ومدراء المديريات في عدن وتم تحديد مركز العزل في مديرية البريقى وتركيب 7 اجهزة تنفس اصطناعي في المركز ورفده بـ15 سرير كهربائي وعدد من اسطوانات الاكسجين , وستقام خلال الايام القادمة دورة تدريبية في المركز للعمال وسيتم توفير حوافز مالية للمتدربين”.

وعن التجهيزات في المحافظات الاخرى قال الوليدي “وفي محافظة حضرموت تم تحديد مراكز للحجر في الساحل وسيئون اضافة الى الغيضة المهرة وفي ابين ولحج والضالع وتعز ومارب وغيرها من المحافظات, ونحن طمئن الجميع بان نتائج الحالات المشتبه بها جميعها سلبية وذلك بخبير من منظمة الصحة العالمية الذي كان متواجد مع الخبير الطبي المحلي من وزارة الصحة, وبكل تأكيد اذا وجدت حالة مصابة سنعلن عنها بشكل رسمي , ونقول بان بلادنا الى حد اللحظة خالية من كورونا ولكن خطر الوباء لازال محتم, خاصة وان البلدان المجاورة لنا مصابة بالفايروس”.

وعن التدريبات الصحية قال “نحن واثقين كل القة بالكادر الصحي الموجود في عدن وعلى كل القائمين في القطاع الصحي, ولدينا دليل ارشادي من منظمة الصحة العالمية وتم تدريب الكادر الطبي عليها و دربنا فرق الاستجابة السريعة ومازال التدريب مستمر”

وتابع ” تم اخذ خمس اشخاص من كل مديرية وسوف سيقومون بالتدريب في مديرياتهم ,لكي يكونوا على علم والمام بحالات الاشتباه بفايروس كورونا او أي فايروس اخر”.

وفي ختام حديثه طالب الوليدي كافة المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية, التي تم اتخاذها من اجل الحفاظ على سلامتهم وان تظل بلادنا خالية على الدوام من فيروس كورونا”.