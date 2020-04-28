وكيل وزارة الصحة تتفقد المراكز الصحية في الساحل الغربي

تفقدت وكيل وزارة الصحة والسكان المساعد لقطاع السكان الدكتورة اشراق السباعي اوضاع المرافق الصحية في الساحل الغربي.

حيث زارت مخيم خرز بمحافظة لحج واطلعت على الموقع الذي يجري فيه الترميم ليكون محجر صحي للمشتبهين بمرض فيروس كرونا.

كما اطلعت على احتياجات المركز الصحي بمديرية المخا بمحافظة تعز والتنسيق مع منظمة أطباء بلا حدود لتدريب الكادر الصحي بالمركز لمجابهة فيروس كورونًا.

كما قامت والفريق المرافق لها بزيارة الى مديرية الخوخة وتفقدت مركز الفرز والمحجر في الخوخة واطلعت على التحديات التي تواجه انشاء المحجر الصحي.