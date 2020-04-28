اليمن العربي

وكيل وزارة الصحة تتفقد المراكز الصحية في الساحل الغربي

28 أبريل، 2020
0

تفقدت وكيل وزارة الصحة والسكان المساعد لقطاع السكان الدكتورة اشراق السباعي اوضاع المرافق الصحية في الساحل الغربي.

 

حيث زارت مخيم خرز بمحافظة لحج واطلعت على الموقع الذي يجري فيه الترميم ليكون محجر صحي للمشتبهين بمرض فيروس كرونا.

 

كما اطلعت على احتياجات المركز الصحي بمديرية المخا بمحافظة تعز والتنسيق مع منظمة أطباء بلا حدود لتدريب الكادر الصحي بالمركز لمجابهة فيروس كورونًا.

 

كما قامت والفريق المرافق لها بزيارة الى مديرية الخوخة وتفقدت مركز الفرز والمحجر في الخوخة واطلعت على التحديات التي تواجه انشاء المحجر الصحي.

# تعز
# .
# وزارة الصحة
# المخا
# لحج
# أطباء بلا حدود
# فيروس
# منظمة
# الصحة
# مخيم

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
الساحل الصحة الصحية الغربي المراكز تتفقد في وزارة وكيل

إقرا أيضا

Photo of تدشين مشروع استجابة المأوى للنازحين بمديرية العبر

تدشين مشروع استجابة المأوى للنازحين بمديرية العبر

28 أبريل، 2020
Photo of هل تعرف "الكراش" الحضرمي؟ تابع معنا لتعرف.. فيديو

هل تعرف "الكراش" الحضرمي؟ تابع معنا لتعرف.. فيديو

28 أبريل، 2020
Photo of مجلس التعاون الخليجى: يجب العمل على تنفيذ اتفاق الرياض لتوحيد صفوف اليمنيين

مجلس التعاون الخليجى: يجب العمل على تنفيذ اتفاق الرياض لتوحيد صفوف اليمنيين

28 أبريل، 2020
Photo of محور الضالع العسكري يعلن تأييده ومباركته لقرار الإدارة الذاتية لشؤون الجنوب

محور الضالع العسكري يعلن تأييده ومباركته لقرار الإدارة الذاتية لشؤون الجنوب

28 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق