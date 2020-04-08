وكيل وزارة الصحة تطلع على قسم الطوارئ بمستشفى الجمهورية في عدن

اطلعت وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع السكان الدكتورة إشراق السباعي، اليوم، على مستوى العمل في قسم الطوارئ بهيئة مستشفى الجمهورية العام النموذجي بعدن والتقت إدارته والعاملين فيه.

وتعرفت الدكتورة السباعي، من القائمين على قسم الطوارئ على مستوى متابعة الحالات الواردة للقسم ومدی جاهزيته والخطط التدريبية الخاصة بكوادره الطبية والفنية، والصعوبات التي تواجه العمل.

واطلعت أيضاً علی التجهيزات الجديدة التي أدخلت للقسم منها خمسة أجهزة للتنفس الاصطناعي، مثنية علی جهود كوادر مستشفى الجمهورية في مختلف التخصصات باعتباره أحد أهم وأكبر المستشفيات في الجمهورية.

كما جرى التنسيق علی إجراء التدريبات اللازمة لطواقم الطوارئ بما يرفع من جاهزيتها في مواجهة أي أوبئة وأمراض، وكذا رفع مستوى كفاءة الكوادر في التفريق بين عدوی كورونا والالتهابات الأخری.