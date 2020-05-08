وكيل وزارة الصحة لعدن تايم: الوضع في غاية الصعوبة



اخبار وتقارير









عدن تايم/ خاص



اكد الدكتور علي الوليدي- وكيل وزارة الصحة: “ان الوضع في غاية الصعوبة، مشيرا إلى أن جهود كبيرة تُبذل من الجميع لمحاولة تجاوز الكثير من التحديات. وأضاف في تصريح لعدن تايم ان الوباء موجود منذ الإعلان عن أول حالة في 10 أبريل الماضي في حضرموت، ومتوقع أن تظهر حالات في أي محافظة منذ ذلك التاريخ وفي أي وقت”.

وأشار الى ان هناك ضغوط كبيرة على القطاع الصحي في عدن بسبب الحميات المنتشرة: الضنك، شيكونغونيا، الملاريا والكوليرا، مؤكدا انه تم عقد لقاء مع محافظ عدن ومكتب الصحة بالمحافظة والتشديد على ضرورة فتح كافة المستشفيات لاستقبال الحميات.

وسجلت اليمن حتى الجمعة ٣٦ إصابة في ٥ مدن يمنية، بينها ٧ حالات وفاه وحالة تعافى واحدة.

وتوقعت منظمة الصحة العالمية تأثر 16 مليون يمني بكوفيد-19، مشيرة إلى أن النظام الصحي يعاني من الهشاشة والضعف ونقص حاد في عدد العاملين، بالإضافة إلى عدم كفاية الإمدادات اللازمة لمكافحة الوباء بشكل كبير.

ومع إعلان فتح منفذ الوديعة الحدودي بين اليمن والسعودية، لعودة العالقين، تزايدت المخاوف من توسع “كوفيد 19″، في ظل ضعف إجراءات الفحص والحجر الطبي في البلد.

وأعلنت منظمة أطباء بلا حدود الخميس، تسلمها إدارة مركز علاج ‘كوفيد-19″ في مستشفى الأمل، بمديرية البريقة غربي عدن، بعد مناقشات مع السلطات المحلية.















شاهد ايضا



















































