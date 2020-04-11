عدن الغد

وكيل وزارة الصحة لقطاع التخطيط والتنمية يتفقد مشروع استكمال ترميم مستشفى عدن

11 أبريل، 2020
0
وكيل وزارة الصحة لقطاع التخطيط والتنمية يتفقد مشروع استكمال ترميم مستشفى عدن

تفقد وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع التخطيط والتنمية، الدكتور أحمد الكمال، مستشفى عدن العام للاطلاع على وتيرة العمل والإنجاز لتسريع استكمال مشروع ترميم المستشفى.
وأطلع الكمال على أهم المعوقات والاشكاليات التي يواجهها المشروع، واجراءات الترميمات الجارية، والتشطيبات الهندسية؛ لمعاودة نشاط المستشفى ودخوله الخدمة وتقديم التطبيب اللازم للمواطنين في عدن والمحافظات المجاورة لها.
من جانبه قدم مدير المشروع المهندس عصام حيدرة شرحاً مفصلاً عن الإنجازات التي تم تنفيذها في المستشفى، وكذلك أبرز المعوقات التي يواجهها في ظل هذه الظروف التي يمر بها البلاد.
رافق وكيل الوزارة في ويارته التفقدية المهندس اسماعيل باهارون مدير وحدة تنفيذ المشاريع الممولة خارجيا لمعاينة المشروع وتقييمه ومدى الانجازات التي عملت بالمشروع.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
استكمال التخطيط الصحة ترميم عدن لقطاع مستشفى مشروع والتنمية وزارة وكيل يتفقد

إقرا أيضا

Photo of حضرموت .. لجنة جمع التبرعات لمكافحة وباء فيروس كورونا تستعد في تلبية احتياجات عملية تنفيذ الرش لصندوق النظافة

حضرموت .. لجنة جمع التبرعات لمكافحة وباء فيروس كورونا تستعد في تلبية احتياجات عملية تنفيذ الرش لصندوق النظافة

11 أبريل، 2020
Photo of اتحاد طلاب يافع يُدشن حملة #معًا_نستطيع بالتعاون مع اتحاد طلاب شعب العرمي للتوعية عن فيروس كورونا

اتحاد طلاب يافع يُدشن حملة #معًا_نستطيع بالتعاون مع اتحاد طلاب شعب العرمي للتوعية عن فيروس كورونا

11 أبريل، 2020
Photo of عمال الصرف الصحي ينفذون اعمال الصيانة الدورية لخطوط شبكة الصرف الصحي في الشيخ عثمان 

عمال الصرف الصحي ينفذون اعمال الصيانة الدورية لخطوط شبكة الصرف الصحي في الشيخ عثمان 

11 أبريل، 2020
Photo of شبوة.. قيادة انتقالي الطلح تدشن مشروع توزيع مياه الشرب للقرى النائية بالمديرية

شبوة.. قيادة انتقالي الطلح تدشن مشروع توزيع مياه الشرب للقرى النائية بالمديرية

11 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق