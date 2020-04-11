وكيل وزارة الصحة لقطاع التخطيط والتنمية يتفقد مشروع استكمال ترميم مستشفى عدن

تفقد وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع التخطيط والتنمية، الدكتور أحمد الكمال، مستشفى عدن العام للاطلاع على وتيرة العمل والإنجاز لتسريع استكمال مشروع ترميم المستشفى.

وأطلع الكمال على أهم المعوقات والاشكاليات التي يواجهها المشروع، واجراءات الترميمات الجارية، والتشطيبات الهندسية؛ لمعاودة نشاط المستشفى ودخوله الخدمة وتقديم التطبيب اللازم للمواطنين في عدن والمحافظات المجاورة لها.

من جانبه قدم مدير المشروع المهندس عصام حيدرة شرحاً مفصلاً عن الإنجازات التي تم تنفيذها في المستشفى، وكذلك أبرز المعوقات التي يواجهها في ظل هذه الظروف التي يمر بها البلاد.

رافق وكيل الوزارة في ويارته التفقدية المهندس اسماعيل باهارون مدير وحدة تنفيذ المشاريع الممولة خارجيا لمعاينة المشروع وتقييمه ومدى الانجازات التي عملت بالمشروع.