وكيل وزارة الصحة ومحافظ حضرموت يفتتحان وحدة التشخيص الجزيئية

قام صباح اليوم محافظ حضرموت اللواء فرج سالمين البحسني ووكيل وزارة الصحة مدير عام مكتب الصحة ساحل حضرموت د. رياض الجريري وعدد من مدراء العموم بإفتتاح وحدة التشخيص الجزيئية والمناعية PCR الواقعة .

وجراء الافتتاح في هيئة مستشفى ابن سيناء بالمكلا في سياق الاجراءات الوقائية لفيروس كورونا .

ويأتي افتتاح هذه الوحدة ضمن الاهتمام بالجانب الوقائي والتشخيصي والاستعدادات العاجلة التي تقوم بها وزارة الصحة العامة والسكان و السلطة المحلية بالمحافظة وخططها الاحترازية والتشخيصية والعلاجية للوقاية من فيروس كورونا”.

وتم تزويد الوحدة بالأجهزة والمحاليل والمستلزمات المطلوبة بدعم من السلطة المحلية بالمحافظة ووزارة الصحة العامة والسكان لانجاح عملها في استقبال العينات وفحص الحالات المشتبه فيها وفحص جميع الأمراض الوبائية وأي حالة اشتباه لفيروس كورونا”.