كريتر سكاي

وكيل وزارة الصحة ومحافظ حضرموت يفتتحان وحدة التشخيص الجزيئية

6 أبريل، 2020
0

كريتر سكاي – خاص

قام صباح اليوم محافظ حضرموت اللواء فرج سالمين البحسني ووكيل وزارة الصحة مدير عام مكتب الصحة ساحل حضرموت د. رياض الجريري وعدد من مدراء العموم بإفتتاح وحدة التشخيص الجزيئية والمناعية PCR الواقعة .

 

وجراء الافتتاح في هيئة مستشفى ابن سيناء بالمكلا في سياق الاجراءات الوقائية لفيروس كورونا .

 

ويأتي افتتاح هذه الوحدة ضمن الاهتمام بالجانب الوقائي والتشخيصي والاستعدادات العاجلة التي تقوم بها وزارة الصحة العامة والسكان و السلطة المحلية بالمحافظة وخططها الاحترازية والتشخيصية والعلاجية للوقاية من فيروس كورونا”.

 

وتم تزويد الوحدة بالأجهزة والمحاليل والمستلزمات المطلوبة بدعم من السلطة المحلية بالمحافظة ووزارة الصحة العامة والسكان لانجاح عملها في استقبال العينات وفحص الحالات المشتبه فيها وفحص جميع الأمراض الوبائية وأي حالة اشتباه لفيروس كورونا”.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
التشخيص الجزيئية الصحة حضرموت وحدة وزارة وكيل ومحافظ يفتتحان

إقرا أيضا

Photo of وفاة جندي واصابة اخرين بحادث مروري مروع في الساحل الغربي

وفاة جندي واصابة اخرين بحادث مروري مروع في الساحل الغربي

6 أبريل، 2020
Photo of مركز الملك سلمان ينفذ مشاريع إنسانية للأيتام في عدد من المحافظات

مركز الملك سلمان ينفذ مشاريع إنسانية للأيتام في عدد من المحافظات

6 أبريل، 2020
Photo of مأمور مديرية المعلا يطالب التحالف العربي بإيقاف الطيران بشكل نهائي

مأمور مديرية المعلا يطالب التحالف العربي بإيقاف الطيران بشكل نهائي

6 أبريل، 2020
Photo of محافظ حضرموت يفتتح وحدة التشخيص الجزيئية والمناعية PCR الخاصة بالكشف عن الوبائيات

محافظ حضرموت يفتتح وحدة التشخيص الجزيئية والمناعية PCR الخاصة بالكشف عن الوبائيات

6 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق