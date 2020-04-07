وكيل وزارة الصحة يلتقي العمال الصحيين العاملين في المحاجر الصحية بالمحافظة لاطلاعهم على خطط مواجهة فيروس كورونا ⋆

المكلا ( نخبة حضرموت ) خاص

دشن وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الرعاية الصحية الاولية الاستاذ الدكتور علي أحمد الوليدي معية وكيل وزارة الصحة مدير عام الصحة بساحل حضرموت الدكتور رياض حبور الجريري اليوم الاثنين بقاعه أبراج بن محفوظ الدورة التدريبية للعاملين الصحيين في المحاجر الصحية ومراكز معالجة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والتي تأتي تزامناً مع خطورة الوضع الوبائي المتفشي عالمياً.

حيث شدد الوكيل الجريري على ضرورة الالتزام بالعمل وتقديم الخدمة الصحية في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها بلدنا ومشدداً على اهمية التعامل مع العينات بشكل حذر وكيفية التعامل مع الحالات في المحاجر الصحية ومراكز المعالجة بالمحافظة، داعياً الجميع الى ضرورة العمل باستخدام وسائل الحماية والسلامة المهنية واهمية معرفة طرق العدوي ومكافحتها وكيفية تشخيص الحالات وفرزها مشيراً الي انه من الضروري الاستفادة من التدريب النظري والعملي لعكسه في الواقع الصحي والخروج بمؤشرات ايجابية تخدم جميع المواطنين.

ومن جهتة عبر وكيل وزارة الصحة العامة والسكان الاستاذ الدكتور علي أحمد الوليدي عن شكرة وتقديرة لما يقوم به مكتب الصحة بالمحافظة من جهود جبارة بصورة مستعجلة وتسخير جميع الامكانيات المتاحة للخروج بالمحافظة لبر الأمان في هذا الظروف الوبائية، معززاً قوله بأهمية العمل الاحترازي للكوادر الصحية لعدم تفشي الاوبئة في الاوساط الصحية والمجتمعية.

حضر التدشين كلاً من الاستاذ راجح المليكي مساعد وكيل الوزارة لقطاع الخدمات الطبية والعلاجية والدكتورة رولا باضريس مدير دائرة الترصد الوبائي بالمحافظة والدكتورة فوزية غرامة مدير مكتب منظمة اليونيسيف حضرموت