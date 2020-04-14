وكيل وزارة الصحة يناقش مع وفد منظمة الصحة العالمية الوضع الصحي بالمحافظة ومستجدات وباء كورونا

التقى وكيل وزارة الصحة العامة والسكان مدير عام صحة ساحل حضرموت الدكتور رياض حبور الجريري اليوم الثلاثاء بمكتبة وفد منظمة الصحة العالمية لمناقشة الوضع الصحي بالمحافظة ومستجدات وباء كورونا بعد تسجيل حالة إصابة في ساحل حضرموت .

وفي اللقاء عبر الوكيل الجريري عن سعادته بهذه الزيارة والتي تأتي حرصاً من منظمة الصحة العالمية واهتمامها بالقطاع الصحي بساحل حضرموت مشيدا بتدخلات مكتب المنظمة والمساهمة الفاعلة في تخطي الوضع الوبائي بالمحافظة ومنع انتشار الوباء.

كما استعرض الوكيل الجريري خطة المكتب ما بعد اكتشاف الحالة والعمل على المخالطين وسرعة التعامل معهم وفقا وبرتوكولات الصحة.

وقال الدكتور الجريري أن في حاجة ماسة في دعم استمرار عمل الطواقم الطبية وفرق الاستجابة وتوفير وسائل الحماية ومستلزمات الفحوصات والتجهيزات الطبية والادوية لمراكز المعالجة .

واوضح الوكيل الجريري أن كل ما تم من تدخلات تأتي بدعم من السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بمحافظ حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني وكل الجهات ذات العلاقة .

من جانبه عبر رئيس الوفد الزائر د. جيرمايا عن سعادته بكل ما يعتمل في حضرموت من اجراءات وما تم في الواقع من تدخلات كبيرة جدا وبشكل علمي ساعد بشكل كبير في الاكتشاف المبكر والتدخل السريع وحصر الوضع الوبائي مبديا استعداد المنظمة في المساعدة والعمل مع الصحة والسلطة المحلية في الميدان للوصول إلى الهدف الأساسي منع انتشار الوباء وحصره بصوره سريعة.

حضر اللقاء الاستاذ فؤاد علي بامطرف مدير الرعاية الصحية الاولية والدكتورة رولا باضريس مدير برنامج الترصد الوبائي والاستاذ خالد الكلدي مدير التثقيف الصحي والدكتورة لينا عمر مدير الترصد الوبائي بالمنظمة والدكتورة منال باعييس مختصة من منظمة الصحة العالمية والدكتور علي جعول مدير مكتب منظمة الصحة العالمية حضرموت.

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