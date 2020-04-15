وكيل وزارة الصحه مدير مكتب صحه ساحل حضرموت يدشن الدورات التدريبيه للكوادر الصحيه في المحافظه بدعم منظمة الصحه العالميه



دشن وكيل وزارة الصحة العامة والسكان مدير عام الصحة بساحل حضرموت الدكتور رياض حبور الجريري يوم امس الثلاثاء في المكلا بقاعة أبراج بن محفوظ الدورات التدريبيه للكادر الصحي في المحافظه بدعم من منظمة الصحه العالميه والتي تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية والأزمة لمواجهة جائحة كورونا المنتشر عالمياً.حيث عبر الوكيل الجريري في كلمته عن شكره وامتنانه وسعادته بزيارة وفد منظمة الصحه العالميه للمحافظه والبدء في تنفيذ الخطط الموضوعه والتي تم الترتيب لها مسبقاً بتأهيل عدد من الكوادر الصحية بالمحافظة عبر حزمة من الدورات التدريبية المكثفه للكادر الصحي سواء العامل في مراكز المعالجه او فرق الاستجابه السريعة بالمحافظة او الترصد المجتمعي وحث الوكيل الجريري المشاركين على الاستفاده القصوى وعكس ماتلقوه من تدريب نظري وعملي في تحسين مستوى الخدمات الصحية والرصد المبكر للحالات المشتبهه من مرضى كورونا والسياسه العلاجيه والرعايه التمريضيه وكيفية تركيز العناية وتكثيفها للمرضى والمترددين واهمية الفرز للحالات المرضية في العيادات الخارجية او مخيمات الفرز ومشيراً لوفد المنظمة بأن المشاركين في الدوره التدريبية من مراكز المعالجه بالمحافظة وان هنالك دورات اخرى سيتم تنفيذها غداً صباح يوم الاربعاء والتي تستهدف فرق الاستجابه السريعة والترصد المجتمعي للعمل على رفع مستوى الكوادر الصحية بالبرامج المجتمعية والبرامج الوسطية المجتمعية والتي تهدف لرفع مستوى الوعي الصحي لدى المواطنين. من جانبه عبر رئيس الوفد ومدير الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية الدكتور جيرمايز عن أهمية العمل السريع والتدخل الناجع في هذه الظروف الوبائيه العالميه الصعبه مبدياً استعداد منظمة الصحة العالمية في المساهمه الفاعله في الدعم الفني والتدخل في حل اي اشكاليات او احتياجات ماديه ومستلزمات طبية والعمل على تخطي الازمة على حداً سواء.حضر التدشين الدكتور علي جعول مدير مكتب منظمه الصحة العالمية حضرموت وفريق المنظمه القادم من مكتب عدن

Advertisement