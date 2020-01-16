وكيل وزارة المياه والبيئة لقطاع البيئة نبذل جهود بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لحماية المحميات بعدن

اكد المهندس محمد ناصر العولقي وكيل وزارة المياه والبيئة لقطاع البيئة والقائم بأعمال الهيئة العامة لحماية البيئة وفي تصريح مغتضب لـ عدن الغد استهل حديثه قائلاً قمنا ورشة في سيئون وتم مناقشة خطة العام 2020 للتأهيل و التدريب في الفروع والتواصل مع منظمات المجتمع المدني وقمنا بعقد ورشتي عمل لتدريب مجموعة من الكوادر لحماية البيئة وخاصة في عدن محاورها في مجال علوم البحار ووجدنا تفاعل كبير من قبل المشاركين . ورشة في مناقشة العام 2020 وقضية التدريب في الفروع والتواصل مع منظمات المجتمع المدني وقاموا بورشتي تدريب لمجموعة من الكوادر من حماية البيئة وخاصة عدن وهي علوم البحار وكان تفاعل كبير وشملت البرامج التدريبية الهادفة لتقييم وحماية المحميات الطبيعية وهي 5محميات في عدن كانت معرضة للجرف وخاصة المحميات البحرية.

واشار العولقي نحن بصدد التنسيق مع السلطات الامنية من اجل محمية الحسوة ومحمية العزيزية وخاصة بما يخص السلاحف في المحمية من الجرف والعبث.

وأضاف أن برامج الإصحاح البيئي يقدم من قبل مركز الملك سلمان الداعم في هذا المجال.

موضحاً أن هناك ملوثات للمحميات والردميات تستخدم بصورة عبثية. وكذلك النفايات الصلبة بسبب مخالفات البناء في عدن ،موكداً اننا في الادارة اً الصحية وصندوق النظافة نتعاون في ازالة النفايات وعندنا في الحسوة والفارسي مشكلة التخلص من النفايات الصلبة. ونحن ننسق مع السلطة المحلية والصندوق النظافة والصرف الصحي لحماية محمية الحسوة والفارسي للحد من الردميات والبسط العشوائي. وقد حصلنا زيادة في المخلفات الصلبة بسبب النهضة العمرانية ووضع الردميات في المحميات ولكننا نبذل جهودنا مع الجهات ذات العلاقة في إزالة تلك العوائق والأضرار التي تسبب ضرر للمحميات ونرجو من الجهات ذات العلاقة بذل مزيداً من الجهود كما نتمنى من مركز سلمان والمنظمات مساعدتنا في المحافظة على المحميات في عدن والتي تمثل رمز لجمال المدينة عدن التي تحتوي على خمس محميات بحرية وبرية