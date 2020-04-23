وكيل وزارة حقوق الإنسان يدعو المنظمات الدولية لفتح مكاتب رئيسية بعدن

شدد وكيل وزارة حقوق الانسان اليمني نبيل عبدالحفيظ على ضرورة نقل المكاتب الرئيسية للمنظمات الدولية العاملة في اليمن إلى العاصمة عدن لغرض تحقيق آلية عمل برفقة بقية البرامج الإنسانية.

وقال حفيظ في مداخلة له على قناة بليس ضمن برنامج زاويا الحدث أن نقل المكاتب لعدن يمكننا حكومة تحقيق معها استراتيجية عمل مشتركة بينها وبين الحكومة الشرعية والتحرك معا بالتوازي مع جهود اللجنة العليا للإغاثة وغيرها من البرامج الإنسانية في البلد.

جاءت مطالبة الوكيل عقب ان أقرت منظمة الاغذية العالمي بما قامت به مليشيات الحوثي من تحويل المساعدات الخاصة بالمنظمة إلى جبهات الحرب التي تسطير عليها.

وكشف حفيظ بقوله إنه ومنذُ اكثر من ثلاثة أعوام ونحن نضع أمام المنظمات الدولية في لقاءاتنا الدولية في جنيف تقارير تتضمن وثائق وصور ووسائط مرئية تكشف مصير مساعداتهم الإنسانية في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي التي تذهب للمجهود الحرب.

وتساءل حفيظ إزاء هذه الفضيحة هل ستكتفي المنظمات الدولية بذلك والتي تقوم بأخذ مبالغ طائلة من المساعدات التي تقدم لليمن وتعمل على توزيعها في مناطق سيطرة الحوثي غير مكترثة مالوا وصلت هذه المساعدات للمواطنين او لم تصل وأم أن الامر لا يعنيها.

واستنكر حفيظ حلول الأمم المتحدة تاه سلوكيات مليشيا الحوثي القاضي بتخفيض المساعدات الدولية، داعيا المنظمات إلى البحث عن حلول لا تحرم الشعب حقه من المساعدات الدولية.