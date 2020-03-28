ولاية الجزيرة.. احداث عنف تؤدى الى حريق عشرات المنازل بمدينة المعيلق

السودان اليوم:

شهدت مدينة “المعيلق” بولاية الجزيرة، وسط السُودان، أحداث عنف، عندما أقدمت مجموعات سُكانية على إضرام النيران في منازل المواطنين.

وقال الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي جعفر محمدين، أن خلفية الأحداث قيام قيادات في قوى إعلان الحرية والتغيير، في المنطقة بوعد سكان المنطقة بتوزيع منازل ضمن خطة إسكانية مُشيراََ إلي أنه تحصل نظير ذلك على أموال من المواطنين.

مبيناً أنه عندما أتى وقت تسليم الخطة الإسكانية قام بتمييز سُكان المنطقة على أساس اللون .

وأكد أن أحد القيادات بالحرية والتغيير أبلغ الشُرطة التي نفذت حملة إعتقالات واسعة، طالت أبناء غرب السُودان، فيما أضرم القيادي ومنسوبيه النيران في منازل المواطنين، لافتاََ إلى أن هناك أطفال تم حرقهم داخل المنازل.