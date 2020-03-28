اخبار السودان اليوم

ولاية الجزيرة.. احداث عنف تؤدى الى حريق عشرات المنازل بمدينة المعيلق

28 مارس، 2020
0

السودان اليوم:

شهدت مدينة “المعيلق” بولاية الجزيرة، وسط السُودان، أحداث عنف، عندما أقدمت مجموعات سُكانية على إضرام النيران في منازل المواطنين.

وقال الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي جعفر محمدين، أن خلفية الأحداث قيام قيادات في قوى إعلان الحرية والتغيير، في المنطقة بوعد سكان المنطقة بتوزيع منازل ضمن خطة إسكانية مُشيراََ إلي أنه تحصل نظير ذلك على أموال من المواطنين.

مبيناً أنه عندما أتى وقت تسليم الخطة الإسكانية قام بتمييز سُكان المنطقة على أساس اللون .

وأكد أن أحد القيادات بالحرية والتغيير أبلغ الشُرطة التي نفذت حملة إعتقالات واسعة، طالت أبناء غرب السُودان، فيما أضرم القيادي ومنسوبيه النيران في منازل المواطنين، لافتاََ إلى أن هناك أطفال تم حرقهم داخل المنازل.

 







مواضيع قد تهمك

الوسوم
احداث الجزيرة المعيلق المنازل الى بمدينة تؤدى حريق عشرات عنف ولاية

إقرا أيضا

Photo of تعزيزات عسكرية لاغلاق الشريط الحدودي بين السودان واثيوبيا

تعزيزات عسكرية لاغلاق الشريط الحدودي بين السودان واثيوبيا

28 مارس، 2020
Photo of الحلو : الحكومة الانتقالية ترفض دفع إستحقاقات السلام

الحلو : الحكومة الانتقالية ترفض دفع إستحقاقات السلام

28 مارس، 2020
Photo of موردون : يحذرون من غلاء فاحش و”كارثة” بسبب مخزونات السلع

موردون : يحذرون من غلاء فاحش و”كارثة” بسبب مخزونات السلع

28 مارس، 2020
Photo of أسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني ليوم الجمعة الموافق27 مارس2020م

أسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني ليوم الجمعة الموافق27 مارس2020م

28 مارس، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق