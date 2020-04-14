ابابيل نت

ولي العهد السعودي يصدر توجيهات استثنائية تخص قوات الجيش المشاركين في معارك اليمن

14 أبريل، 2020
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وجّه ولي العهد السعودي وزير الدفاع، محمد بن سلمان، مجلس الشورى بإصدار قرار يخص قوات الجيش السعودي المشاركين في حرب اليمن.

ونصَّ قرار “الشورى” الذي جاء بتوجيه محمد بن سلمان، باستثناء العسكريين المشاركين فعليًّا في الحرب أو العمليات الحربية من إجراءات “إيقاف الخدمات، والمنع من السفر، والحبس”.

ومن المقرر أن يصدر أمر من رئيس مجلس الوزراء السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، باعتماد القرار الصادر عن “مجلس الشورى”، والذي يعد مكافأة غير مسبوقة للجيش السعودي.   ويرى مراقبون، أن قرار مجلس الشورى الخاص بعناصر الجيش السعودي، والذي لم يكن يصدر إلا بتوجه من محمد بن سلمان، يأتي لتحفيزهم على الاستمرار في الحرب المندلعة منذ خمس سنوات.

ويدعم “الملك سلمان” وولي عهده الجيش السعودي المشاركين في حرب اليمن بالعديد من الامتيازات، نظير التضحيات التي يقدموها دفاعا عن المملكة.

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