عدن الغد

ومات أبا صدام

1 مايو، 2020
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ومات أبا صدام

كتب / علي منصور مقراط
مات أبا صدام الأخ والصديق المهندس حسين ناصر الحماطي مدير كهرباء لودر وعضو المجلس المحلي بمحافظة أبين صباح الخميس السابع من شهر رمضان المبارك بعد صراع مرير وطويل مع المرض. الذي طل يقاومة بصلابه وإيمان بالله. مات الرجل الطيب والمسؤول المخلص الناجح في إحدى مشافي الهند التي نقل اليها للعلاج. وبالتأكيد سيواري جثمانه الطاهر الثرى هناك لتوقف رحلات الطيران في أنحاء العالم جراء انتشار فيروس كورونا. ولن يلقي عليه اهلة وزملائه وأصدقائه ومحبيه النظرة الأخيرة.
لكن هذه مشيئة الله. برحيل الشيخ حسين ناصر الحماطي خسرت أبين أحد قياداتها المتميزة في العطاء والنجاح والحضور المتميز. مات أبا صدام وترك بصمات مضيئة في مجال كهرباء الريف التي أوصل نورها إلى معظم مناطق وقرى ريف أبين. سنفتقد فقيدناء العزيز حسين الحماطي. لكن لن ينساه الناس بما قدمه لهم من خدمات حرموا منها مئات السنين. رحم الله الفقيد المهندس حسين الحماطي واسكنه الفردوس الأعلى من الجنة وتعازينا ومؤاساتنا إلى نجله صدام وإخوانه وإلى شقيقه المناضل الإعلامي الكبير أحمد ناصر الحماطي وإلى كافة اسرتهم الكريمة .. وانا لله وانا اليه راجعون

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أبا صدام ومات

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