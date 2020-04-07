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ونشطاء: الأفارقة ليسوا فئران ولا قردة تجارب في مختبراتكم

7 أبريل، 2020
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السودان اليوم:

أثارت تصريحات طبيبين فرنسيين في برنامج تلفزيوني بث قبل أيام على قناة “إل سي أي” الفرنسية، ردود فعل غاضبة على نطاق واسع. إذ طرحا الطبيبان -وأحدهما مسؤول في معهد طبي معروف في فرنسا- إمكانية إجراء تجارب سريرية في أفريقيا للقاح “بي سي جي” المضاد لداء السل، لمعرفة مدى فعاليته ضد فيروس كورونا.

فقد استنكر نشطاء في عدة دول أفريقية ما اعتبروه عقلية استعمارية، وشددوا على أن القارة السمراء ليست مخبرا للتحاليل، داعين الجهات الرسمية وقادة بلدانهم إلى حماية شعوبهم مما وصفوها بالعنصرية المقيتة.

وندد نجم كرة القدم العاجي السابق ديديي دروغبا بتصريحات الطبيبين، قائلا “لا يمكن تصديق ذلك على الإطلاق ونستمر في تحذيرنا منه.. أفريقيا ليست مختبرا للتجارب.

وفي تغريدة ثانية حمل دروغبا قادة الدول الأفريقية، مسؤولية حماية الشعوب، قائلا “القادة الأفارقة يتحملون مسؤولية حماية شعوبهم من هذه المؤامرات الرهيبة.. حمانا الله”.

وقد تقدم المركز الوطنى للصحة والبحوث الطبية فى فرنسا باعتذار رسمى عقب التصريحات التى أدلى بها كاميل لوشت.

كما اعتذر ميرا عما حدث قائلا، “أعتذر بكل صدق إلى أولئك الذين شعروا بالصدمة والإهانة من الكلمات التي تفوَّهت بها على نحو غير صائب على قناة إل سي إي هذا الأسبوع”.

كما أطلق ناشطون وسوما على تويتر باللغتين الفرنسية والإنجليزية، منها “أفريقيا ليست مختبرا” و”الأفارقة ليسوا فئران تجارب”.

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الأفارقة تجارب فئران في قردة ليسوا مختبراتكم ولا ونشطاء

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